見逃し厳禁、7月21日だけ！ パソコンショップSEVENが最大11万9,000円オフ

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、7月21日0:00から7月21日23:59までの24時間限定で「2026/7/21 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCやデスクトップPCなど全10商品で、最大119,000円オフ、送料無料となる。購入はセール特設ページから可能だ。

今回のセールでは、フラッグシップ級のGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT Z55HV」、GeForce RTX 5060 Ti 8GBを備える「ZEFT Z58P」、AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070の組み合わせとなる「ZEFT R60HU」などが対象となる。いずれもWindows 11を搭載し、メモリは32GB DDR5または16GB DDR5、ストレージは1000GB SSDを採用するなど、ゲーム用途だけでなく動画編集や配信などの負荷が高い作業にも対応しやすい構成だ。

主なセール価格は、「ZEFT Z55HV」が通常1,138,800円から119,000円オフの1,019,800円（税抜）、「ZEFT Z58P」が通常336,800円から23,000円オフの313,800円（税抜）、「ZEFT R60HU」が通常375,800円から28,000円オフの347,800円（税抜）となる。電源ユニットは1300W 80Plus platinum、650W 80Plus bronze、750W 80Plus goldなどモデルごとに最適化され、筐体もAntec P20Cブラックやマイクロタワーケースなど、用途に応じた選択肢が用意されている。

購入方法は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから対象製品を選び、各製品ページへ進んで注文する流れだ。特設ページは7月21日の24時間限定公開となるため、ハイエンドGPU搭載機やコストパフォーマンス重視のBTOパソコンを検討している場合は、期間内の確認が重要だという。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。