ゲーミングPCを安く買うチャンス！ パソコンショップSEVENが24時間限定セールを実施

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、7月19日に「2026/7/19 24時間限定セール」を実施する。期間は7月19日0:00から7月19日23:59までの24時間限定で、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを中心に、最大75,000円オフで購入できる内容だ。販売は公式特設ページから行われ、送料無料で届けられる。
目玉のひとつが「EFFA G08J」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra 7 265KF、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Z890チップセットや1000W 80Plus Gold電源も備える。通常674,800円から75,000円引きの599,800円（税抜）で、ハイエンドGPUと大容量メモリを求めるゲーマーや制作用途に向く構成だ。
「ZEFT R68W」は、AMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5080を組み合わせた高性能モデルだ。OSはWindows 11 Pro 64ビット版、メモリは16GB DDR5、ストレージは1TB SSD、電源は850W 80Plus Goldとなる。通常585,800円から58,000円オフの527,800円（税抜）で、4Kゲームや高負荷な映像処理を意識したい層に注目される。
エントリー寄りの選択肢としては「ZEFT R66AS」も対象になる。AMD Ryzen 7 5700X、GeForce RTX 5060、16GB DDR4メモリ、1TB SSD、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常217,800円から10,000円オフの207,800円（税抜）となる。ミドルレンジ帯でゲーミングPCを探す人にとって、コストと性能のバランスが取りやすい内容だ。セール対象はこのほかにも全10商品が用意され、詳細と購入は特設ページで確認する流れだ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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