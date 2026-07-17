最大12万4000円引き！ パソコンショップSEVENが24時間限定BTOセール開催

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月18日に「2026/7/18 24時間限定セール」を実施する。期間は7月18日0:00から7月18日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大124,000円オフとなる。対象は全10商品で、購入方法はセール特設ページおよび各商品ページからの注文となる。販売は送料無料で行う。

目玉となるのは、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT R61BG」だ。Windows 11 Home 64ビット版、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、1300W 80Plus Platinum電源を備え、通常1,193,800円（税抜）から124,000円オフの特価1,069,800円（税抜）で販売する。

そのほか、Intel Core Ultra5-245KFとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT Z56Z」は、通常396,800円（税抜）から29,000円オフの367,800円（税抜）となる。さらに、Intel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5050を採用した「ZEFT G62AU」は、通常259,800円（税抜）から14,000円オフの245,800円（税抜）だ。いずれもWindows 11 Home 64ビット版、SSD、DDR5メモリを備えた構成となる。

セール対象はこの3モデルに限らず、合計10商品に広がる。いずれも送料無料で、ゲーミング用途から一般的なデスクトップ用途まで、予算や性能の要求に応じて選びやすい内容だ。セール詳細と購入は、パソコンショップSEVENの特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。