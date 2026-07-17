このページの本文へ

吸引力4倍の最強のロボット掃除機「Roomba Max」発表!!＝水拭きあり/なしの2モデル

2026年07月17日 10時01分更新

文● みやのプロ（@E_Minazou）編集● ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷



　アイロボットジャパンは7月17日にロボット掃除機のフラッグシップモデル「Roomba Max 775 Combo」および「Roomba Max 715 Vac」を発表した。

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

左が「Roomba Max 715 Vac」、右が「Roomba Max 775 Combo」

　両製品は清掃力に特化した「Roomba Max」カテゴリーに属し、従来機種と比較して最大4倍というルンバ史上最高の吸引力を実現している点が最大の特徴だ。

　価格は「Roomba Max 775 Combo」が19万9800円、「Roomba Max 715 Vac」が9万9800円で、販売は全国の認定販売店およびアイロボット公式オンラインストアで行われる。

吸引力4倍の最強「Max」登場
モップ内蔵と非内蔵の2モデル

 

　両製品の主な特長として、まず吸引力が大幅に強化されたことがあげられる。4段階（715 Vacは3段階）のクリーニングシステムを採用し、毛が絡まりにくい2本のゴム製デュアルアクションブラシとエッジクリーニングブラシの組み合わせにより、壁際や部屋の隅まで徹底的にゴミをかき出す。

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 775 Combo」

　上位モデルの775 Comboは、高い水拭き性能を誇る「PowerSpin ローラーモップ」を搭載している。毎分200回転するローラーが床を拭き上げ、壁際ではモップが伸張して隅々まで清掃を行う。

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 775 Combo」

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

　また、専用の充電ステーション「AutoWash」により、モップの温水洗浄や温風乾燥、給水、洗剤の自動投入までを全自動で行うことが可能だ。カーペットを検知した際には、ローラーモップをカバーで保護して濡らさない工夫も施されている。

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 775 Combo」

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 775 Combo」

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 775 Combo」

　715 Vacは、水拭き機能を省いた吸引特化モデルだ。最高レベルの掃除機がけを求めるユーザー向けに設計されており、コンパクトな自動ゴミ収集スタンド「AutoEmpty」が付属する。

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 715 Vac」

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 715 Vac」

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

「Roomba Max 715 Vac」

　ナビゲーション面では、両モデルともに最新の「ClearView Pro LiDAR」と、障害物を認識・回避する「PrecisionVision AI テクノロジー」を搭載している。

最強ロボット掃除機「Roomba Max」発表

　これにより、暗い室内でも高精度なマッピングが可能となり、3Dマップ表示にも対応した。また、ステーションの紙パックには新たに活性炭が採用され、ゴミ収集時のニオイ軽減が図られている。

　さらに、日本独自のサービス「ルンバ・プレミアム特典」の対象となっており、メーカー保証の3年延長や専用ダイヤルによるサポート、交換用アクセサリーの同梱といった手厚いアフターサービスが提供される。

「Roomba Max 775 Combo」
・本体サイズ：36.6×37.3×10.4cm
・本体重量：約5.8kg
・充電ステーション（AutoWash）サイズ：42.5×45.0×43.2cm
・充電ステーション重量：約8.6kg
・清掃システム：4段階クリーニングシステム（2本のゴム製ブラシ、エッジブラシ、吸引、ローラーモップ）
・自動機能：自動ゴミ収集（最大90日分）、自動給水、温水洗浄、温風乾燥、洗剤自動投入

「Roomba Max 715 Vac」
・本体サイズ：34.5×35.0×10.5cm
・本体重量：約3.4kg
・充電ステーション（AutoEmpty）サイズ：21.3×17.2×29.0cm
・充電ステーション重量：約2.2kg
・清掃システム：3段階クリーニングシステム（2本のゴム製ブラシ、エッジブラシ、吸引）
・自動機能：自動ゴミ収集（最大90日分）

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
【Amazon.co.jp限定】HP ノートパソコン 15-fd 15.6インチ インテル Core 5 120U メモリ16GB SSD512GB Windows 11 Microsoft Office 2024搭載 WPS Office搭載 カメラシャッター 指紋認証 薄型 Copilotキー搭載 ナチュラルシルバー (BJ0M5PA-AAAI)
￥181,469
2
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
FMV ノートパソコン WE1-K3 (MS 365 Personal/Copilotキー搭載/Win 11/15.6型/Core i5/16GB/SSD 512GB/ホワイト) FMVWK3E15W_AZ
￥125,800
3
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 5 8640HS メモリ16GB SSD512GB Microsoft 365 試用版 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K9003JJP ノートPC
￥159,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Microsoft 365 Personal (24か月版) 搭載 Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUWS
￥139,800
5
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
【整備済み品】軽量薄型ノートパソコンdynabook G83 ■ 13.3型FHD(1920x1080) - 高性能第11世代Core i5-1135G7 - メモリ 16GB - SSD 256GB - Webカメラ - WiFi&Bluetooth - USB Type-C - MS Office 2021 - Win11搭載
￥62,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,413
2
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
【Amazon.co.jp限定】 ロジクール 静音 ワイヤレス トラックボール マウス M575SPd Bluetooth Logibolt 無線 windows mac iPad OS Chrome トラックボールマウス ブラック M575 M575SP 国内正規品 ※Amazon.co.jp限定 壁紙ダウンロード付き
￥7,313
3
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
4
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
CIO フラットスパイラルケーブル CtoC (Type-C/USB-C) PD 急速充電 平型 磁石 マグネット吸着 まとまる 充電ケーブル PD 240W データ転送 480Mbps 形状記憶 iPhone 17 / 16 / 15 Macbook Pro/Air/iPad用/ノートパソコン Galaxy Google Pixel Android (ライトブラック, 1.5m)
￥2,290
5
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
6
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
Anker Zolo USB-C & USB-C ケーブル (240W, 高耐久ナイロン) 1.8m ブラック iPhone 17 / 16 / 15 Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応
￥1,590
7
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
Anker Nano Charging Station (7-in-1, 100W, 巻取り式 USB-C ケーブル) (USBタップ 電源タップ) 【PSE技術基準適合】MacBook iPad iPhone Galaxy Android ブラック
￥9,990
8
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
9
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
Verbatim バーベイタム 1回録画用 ブルーレイディスク BD-R 25GB 50枚+3枚増量パック インクジェットプリンタ対応 ホワイト 片面1層 1-6倍速
￥2,480
10
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
ソニー ゲーミングイヤホン INZONE Buds:WF-G700N Fnatic監修/ワイヤレス / 低遅延2.4GHzワイヤレス接続 USBType-Cトランシーバー同梱/LE Audio対応/アクティブノイズキャンセリング/立体音響 / 最大約24時間バッテリー / 急速充電/マイク付き / PS5 スマホ PC Switch グラスパープル
￥20,800

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン