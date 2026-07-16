グーグル、AIエージェント「Gemini Spark」を日本展開　24時間自律でタスク実行

グーグルは7月16日、パーソナルAIエージェント「Gemini Spark」の日本語版を提供開始したと発表した。Geminiアプリで、最上位プラン「Gemini Ultra」のユーザーを対象に順次展開する。
Gemini Sparkは、情報収集やデータ整理、メールのやり取り、スケジュール調整、旅行の手配などをユーザーに代わって実行するAIエージェント。クラウド上で動作するため、スマートフォンやPCの電源が切れていてもバックグラウンドで処理を継続できる。
あらかじめ設定した条件をきっかけにタスクを自動実行するほか、複雑な依頼を長時間かけて処理することもできる。基盤には「Gemini 3.5」と、「Google Antigravity」のハーネスを採用している。
Google Workspaceとの連携も特徴の一つだ。GmailやGoogleカレンダーなどのGoogleサービスに加え、パートナー企業のアプリとも連携する。AIと外部サービスを接続する共通規格「Model Context Protocol（MCP）」に対応し、対応アプリを直接接続できる。
繰り返し利用する作業は「スキル」として保存できる。ユーザーがプロンプトで指示した内容や手順を学習し、同じようなタスクを効率よく再利用できる仕組みだ。
一方で、自律的に動作するAIであっても、重要な操作を実行する前にはユーザーの確認を求める設計としている。
待望のパーソナル AI エージェント Gemini Spark が本日より日本語で展開開始🚀— Google Japan (@googlejapan) July 16, 2026
情報収集やデータ整理から、日々のやり取り、スケジュール調整、旅行の手配に至るまで、あなたの代わりに 24 時間体制で自動実行します。
Spark の特徴を解説⬇️
・24 時間 365 日バックグラウンド稼働：スマホや PC… pic.twitter.com/bvjicd7dE6
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