グーグル、AIエージェント「Gemini Spark」を日本展開　24時間自律でタスク実行

グーグルは7月16日、パーソナルAIエージェント「Gemini Spark」の日本語版を提供開始したと発表した。Geminiアプリで、最上位プラン「Gemini Ultra」のユーザーを対象に順次展開する。

Gemini Sparkは、情報収集やデータ整理、メールのやり取り、スケジュール調整、旅行の手配などをユーザーに代わって実行するAIエージェント。クラウド上で動作するため、スマートフォンやPCの電源が切れていてもバックグラウンドで処理を継続できる。

あらかじめ設定した条件をきっかけにタスクを自動実行するほか、複雑な依頼を長時間かけて処理することもできる。基盤には「Gemini 3.5」と、「Google Antigravity」のハーネスを採用している。

Google Workspaceとの連携も特徴の一つだ。GmailやGoogleカレンダーなどのGoogleサービスに加え、パートナー企業のアプリとも連携する。AIと外部サービスを接続する共通規格「Model Context Protocol（MCP）」に対応し、対応アプリを直接接続できる。

繰り返し利用する作業は「スキル」として保存できる。ユーザーがプロンプトで指示した内容や手順を学習し、同じようなタスクを効率よく再利用できる仕組みだ。

一方で、自律的に動作するAIであっても、重要な操作を実行する前にはユーザーの確認を求める設計としている。