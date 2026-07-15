黒×日本代表エンブレムがカッコいい！ コールマンが新作5製品

コールマンは7月15日、サッカー日本代表オフィシャルライセンス商品「J.ジェットブラックシリーズ」の第2弾として、新たに5製品を発表した。8月中旬から公式オンラインショップで先行予約を受け付け、10月上旬から店舗で順次販売する。

新たに加わるのは、ベンチコット、アウトドアワゴン、リゾートチェア、容量1.1Lと710mlの真空断熱スポーツボトルの5製品。いずれも黒を基調とし、日本代表エンブレムをあしらった特別仕様となる。

「ベンチコット（J.ジェットブラック）」は、広げるだけで設置できる持ち運び式のベンチ。試合観戦やスポーツイベントでの休憩用として使えるほか、横になれるコットとしても活用できる。収納ケースにも日本代表エンブレムとコールマンのロゴをあしらった。

「リゾートチェア（J.ジェットブラック）」は、収束型の折りたたみチェア。背面には小物を入れられるポケットを備え、アームレストにはカップホルダーを設けた。部活動や屋外イベントでも使いやすい。

「アウトドアワゴンNXメッシュ（J.ジェットブラック）」は、荷台部分を丸洗いできるワゴン。従来モデルより収納時の高さを約15cm抑え、本体重量も約1.7kg軽量化した。ハンドルは女性や子どもでも操作しやすい楕円形。底板には水を弾く生地を使い、汚れやすいスポーツ会場でも手入れしやすい仕様とした。

「真空断熱スポーツボトル」は1.1Lと710mlの2サイズを用意。内側にはセラミック塗膜加工を施し、スポーツ飲料にも対応する。ステンレス特有の金属臭をおさえ、飲み物本来の味を楽しみやすくした。飲み口は片手で開けられるワンタッチ式で、誤作動を防ぐロック機能も備える。持ち運び用のハンドルを付け、食器洗い乾燥機にも対応した。