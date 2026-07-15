Core Ultra・RTX 5090搭載PCも対象　パソコンショップSEVENが1日限定特価を実施

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、7月17日に「2026/7/17 24時間限定セール」を実施する。セール期間は7月17日0:00から7月17日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大150,000円オフの特価を用意する内容だ。
注目の主力商品としては、ZEFT G62CB、ZEFT R66R、ZEFT Z55IGの3機種が挙げられる。ZEFT G62CBはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、128GB DDR5メモリ、4000GB SSDを備えた上位構成で、CoolerMaster COSMOS ALPHAケースと1300W 80Plus platinum電源を採用する。通常1,499,800円（税抜）から150,000円オフの1,349,800円（税抜）で、送料無料だ。
ZEFT R66RはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、AMD Ryzen 7 9700X、GeForce RTX 5060 Ti 16GB、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載するマイクロタワーPCだ。通常389,800円（税抜）から30,000円オフの359,800円（税抜）となり、こちらも送料無料だ。ZEFT Z55IGはintel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを組み合わせた構成で、通常427,800円（税抜）から42,000円オフの385,800円（税抜）となる。
セール対象は合計10商品で、いずれもゲーミング用途を意識した高性能構成が中心となる。購入は各商品ページ、またはセール特設ページから可能だ。特設ページでは対象モデルの詳細や価格、構成の確認ができるため、性能重視のユーザーは比較しながら選びやすい。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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