約500gの超軽量！ ONPU、14インチタッチ対応ポータブルモニターを発売

KURUKURUは、家電ブランド「ONPU（オンプ）」の新製品「ポータブルディスプレイ14 タッチ」を発売した。価格は19,999円で、公式ECサイトのほか、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、Qoo10で購入できる。14インチのタッチ対応モバイルモニターとして、約500gの軽量設計と薄型ボディを両立し、ハイブリッドワークや出張時のサブディスプレイ需要に応える製品だという。

「ポータブルディスプレイ14 タッチ」は、WUXGA（1920×1200）のIPSパネルを採用した14インチディスプレイで、アスペクト比は16:10となる。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広く、資料やWebページを見比べながら作業しやすい点が特徴だ。さらにノングレア加工により映り込みを抑え、明るいオフィスやカフェでも視認性を確保する。

操作面ではタッチパネルを搭載し、Windows 10/11環境では10点マルチタッチに対応する。マウスやキーボードがなくても、ページ送りや拡大・縮小を指先で直感的に行えるため、会議中のメモ確認やプレゼン、商談の画面共有にも使いやすい。右側面のダイヤルで明るさやコントラスト、音量を細かく調整できるほか、Mini HDMI端子も備え、ノートPCやスマートフォン、ゲーム機まで幅広く接続できる。

接続はUSB Type-Cケーブル1本で映像出力と給電を同時に行えるため、配線を簡素化しやすい。付属品としてスタンドカバー、USB Type-C to Type-Cケーブル、HDMI to Mini HDMIケーブル、USB Type-C電源アダプター、取扱説明書などが同梱され、届いたその日から使い始めやすい点も魅力だ。サイズはおよそ幅31×奥行20.3×高さ1.5cm、重量はおよそ500g（カバーなし）だ。