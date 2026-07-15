約500gの超軽量！ ONPU、14インチタッチ対応ポータブルモニターを発売

KURUKURUは、家電ブランド「ONPU（オンプ）」の新製品「ポータブルディスプレイ14 タッチ」を発売した。価格は19,999円で、公式ECサイトのほか、Amazon、Yahoo!ショッピング、楽天市場、Qoo10で購入できる。14インチのタッチ対応モバイルモニターとして、約500gの軽量設計と薄型ボディを両立し、ハイブリッドワークや出張時のサブディスプレイ需要に応える製品だという。
「ポータブルディスプレイ14 タッチ」は、WUXGA（1920×1200）のIPSパネルを採用した14インチディスプレイで、アスペクト比は16:10となる。一般的なフルHDより縦方向の表示領域が広く、資料やWebページを見比べながら作業しやすい点が特徴だ。さらにノングレア加工により映り込みを抑え、明るいオフィスやカフェでも視認性を確保する。
操作面ではタッチパネルを搭載し、Windows 10/11環境では10点マルチタッチに対応する。マウスやキーボードがなくても、ページ送りや拡大・縮小を指先で直感的に行えるため、会議中のメモ確認やプレゼン、商談の画面共有にも使いやすい。右側面のダイヤルで明るさやコントラスト、音量を細かく調整できるほか、Mini HDMI端子も備え、ノートPCやスマートフォン、ゲーム機まで幅広く接続できる。
接続はUSB Type-Cケーブル1本で映像出力と給電を同時に行えるため、配線を簡素化しやすい。付属品としてスタンドカバー、USB Type-C to Type-Cケーブル、HDMI to Mini HDMIケーブル、USB Type-C電源アダプター、取扱説明書などが同梱され、届いたその日から使い始めやすい点も魅力だ。サイズはおよそ幅31×奥行20.3×高さ1.5cm、重量はおよそ500g（カバーなし）だ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります