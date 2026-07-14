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慶応大研究室、探求のしかた学べる異世界漫画を無料公開

2026年07月14日 14時45分更新

文● G.Raymond　編集●ASCII

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　慶應義塾大学の井庭崇研究室は7月14日、研究成果をもとに制作した漫画『探究のしかたがわかる！ 異世界探究』をKADOKAWAの「カドコミ」で無料公開した。全8話のうち第1話から第4話を同日公開し、後半の4話は7月21日に配信する。原作は井庭崇教授、作画は制作当時に同研究室へ所属していたVIVIが担当した。

　異世界に召喚された高校生のケントが、元の世界へ戻るために難関の「探究者試験」へ挑む物語。仲間のクラフト、ティアとともに、課題設定や情報収集、整理・分析、発表、振り返りを繰り返しながら謎を解いていく。

　物語の軸になるのは「探究スキルカード」。登場人物が進め方に迷った場面でカードがあらわれ、次に何を考え、どう行動するかを示すという内容だ。各話の終わりに登場したカードを掲載し、読者が学校での探究活動へ応用しやすい構成になっている。

　先進的な探究活動に取り組む高校の教員や生徒への調査から、実践上の工夫を36のヒントとして体系化した「探究パターン」がカードの原型。経験者が無意識に行っている考え方や行動を言葉にし、初めて探究へ取り組む生徒でも使える形に整理した。

　本作は、探究の手順を教科書のように説明するのではなく、登場人物が失敗し、対話し、やり直す過程を描いている。読者が主人公と同じ視点で迷いを経験することで、自分の活動にも使える発想を得られるようにした。

　井庭研究室は、こうした作品を「実践発想ストーリー」と呼ぶ。知識を伝えるだけでなく、物語を通じて実践を疑似体験させ、「自分でも試してみよう」という行動につなげる研究だ。

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