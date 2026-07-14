ポケパーク カントー、入場者全員の本人確認へ　転売対策か

ポケパーク カントー7月14日、チケットの購入方法と入場方法を変更すると発表した。8月1日に公式サイトを更新し、11月1日から入場者全員を対象とした本人確認を開始する。

11月1日以降の入場分では、チケットを申し込む際に来場者全員の本人確認情報を登録する。入場時には登録内容と本人確認書類を照合し、確認できない場合は施設へ入れない。

利用できる書類は、マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、顔写真付きの障害者手帳などの原本だ。未成年者は健康保険資格確認書、母子手帳、学生証でも代用できる。

本人確認の導入に合わせ、購入できるチケットの上限も引き上げる。一度に申し込み・購入できる枚数は従来の2枚から6枚に増加する。ただし、上位券種の「エリートトレーナーズパス」は2枚まで。同時に保有できる未使用チケットも6枚から12枚へと倍増する。

抽選販売では、1回の申込期間中に最大3回まで応募できるようになる。複数回申し込んでも当選は1回までで、日付、券種、入場時間やショー開演時間が同じチケットには重複して申し込めない。

家族やグループでまとめて購入しやすくする一方、登録した本人以外による利用を防ぐ仕組み。本人確認の義務化には、不正転売やチケットの不適切な受け渡しを抑える狙いがあるとみられる。