50インチ4Kモニターが5万円台！ JAPANNEXT「JN-V50U」を7月16日発売
JAPANNEXTは、50インチのVAパネルを搭載した4K大型液晶モニター「JN-V50U」を7月16日に発売する。直販価格は55,980円で、購入はAmazon.co.jp、楽天市場、Yahoo!ショッピングから行える。あわせて、3年保証モデル「JN-V50U-H3」は58,780円、5年保証モデル「JN-V50U-H5」は61,580円で同時発売となる。
JN-V50Uは、3840×2160ドットの4K解像度に対応し、フルHDの約4倍に相当する広い作業領域を確保する製品だ。高精細表示を生かして、大きな会議室での資料投影やデジタルサイネージ、映画や動画の鑑賞など、用途を選ばず使える点が特徴となる。画面にはVAパネルを採用し、コントラスト比6000:1により、黒の締まりと映像のメリハリを重視した表示を実現する。
映像機能ではHDRに対応し、明るい部分と暗い部分の階調をくっきり表現する。HDCP 2.2にも対応しており、4K配信動画の視聴にも対応する。インターフェイスはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.2×2を備え、パソコンのほか、ブルーレイディスクプレーヤーや家庭用ゲーム機など幅広い機器と接続できる。なお、USB-A端子は搭載していないため、USBメモリ再生のメディアプレーヤー機能には非対応だという。
そのほか、AdaptiveSync（FreeSync）によって映像のティアリングを抑え、滑らかな描画を支える。長時間利用を想定したフリッカー軽減とブルーライト軽減モードも搭載する。200×200mmのVESAマウントに対応し、壁掛け金具や対応スタンドへの設置も可能だ。2W×2のスピーカーを内蔵し、リモコンも同梱する。サイズはおよそ高さ713×幅1111×奥行238mm（スタンド有）、高さ644×幅1111×奥行73mm（スタンドなし）。重量はおよそ7.8kgとなる。
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