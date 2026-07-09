JAPANNEXT「JN-27VC180Q-HSP」発売 180Hz・WQHD対応の27インチ湾曲ゲーミングモニター
JAPANNEXTは、27インチVAパネル搭載の湾曲WQHDゲーミングモニター「JN-27VC180Q-HSP」を7月9日に発売する。直販価格は34,980円。180Hz駆動と1ms(GTG:OD時/MPRT)応答、昇降式多機能スタンドを備え、ゲーム用途とデスクワークの両立を狙うモデルだ。
JN-27VC180Q-HSPは、27インチのVAパネルを採用し、解像度はWQHD(2560×1440)となる。フルHDより約1.8倍広い作業領域を確保しつつ、5000:1の高コントラスト比とsRGB:100%の広色域により、黒の締まりと色再現性を両立する設計だ。曲率R1650の湾曲画面は視線移動を自然にし、映像への没入感を高める。
ゲーミング性能も見どころだ。リフレッシュレートは180Hz、応答速度は1ms(GTG:OD時/MPRT)に対応し、動きの速いシーンでも残像感を抑えやすい。さらに3つのゲームモードを搭載し、FPSなどジャンルに応じた表示調整が可能となる。HDR表示にも対応し、明暗差のある映像をより立体的に描写する。
使い勝手では、最大110mmの高さ調整が可能な昇降式多機能スタンドを備え、ピボット回転や左右各35°のスイーベルにも対応する。接続端子はHDMI 2.0×2とDisplayPort 1.4×2を搭載し、ゲームPCに加えてPS5のWQHD 120Hz接続にも対応する。VESA100×100mmマウントにも対応する一方、スピーカーは非搭載だ。なお、メーカー保証は2年間となる。
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