RTX 5070・5080搭載BTO PCを狙うなら今　パソコンショップSEVENが特価販売

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、7月15日に「2026/7/15 24時間限定セール」を実施する。期間は7月15日0:00から7月15日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大62,000円オフで販売するという。購入はセール特設ページから行う。

注目機種のZEFT R63Nは、AMD Ryzen 7 7700、GeForce RTX 5080、メモリ64GB DDR5、2000GB SSDを搭載するハイエンド構成だ。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版で、ケースはAntec P10 FLUX、1000W 80Plus gold電源を備える。通常649,800円から62,000円オフの特価587,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

ZEFT Z59Lは、intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070を組み合わせたモデルだ。メモリは32GB DDR5、ストレージは1000GB SSD、チップセットはintel B860、750W 80Plus gold電源を採用する。通常419,800円から40,000円オフの特価379,800円（税抜）で、こちらも送料無料となる。

ZEFT R66AMは、AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 Ti 8GBを搭載するミドルレンジ構成だ。メモリは16GB DDR4、ストレージは1000GB SSD、650W 80Plus bronze電源を組み合わせる。通常226,800円から10,000円オフの特価216,800円（税抜）で、全10商品がセール対象となる。各商品の詳細は特設ページで確認できる。

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