Thermaltakeが「Thermal Camp 2026」にて最新PCパーツを一挙公開！ 80～90年代レトロ風アイテムに注目が集まる

Thermaltakeが毎年恒例のイベント「Thermal Camp 2026」をLIFORK AKIHABARA IIで開催。「自作PCをもっと盛り上げたい」という想いのもと、自作PCファンが集い、語り、体験し、交流できる"大人の文化祭"をコンセプトに最新製品を紹介した。

COMPUTEX TAIPEI 2026で発表した新製品をいち早く展示

歴代PCケースを展示

体験ブースで製品の使い勝手をチェック！

不況を感じさせない製品群とイベントの熱気に元気が湧いた

今年のThermal Campは、まさに「大人の文化祭」にふさわしい内容だった。文化祭がコンセプトということで、まず入口でセーラ服姿の女性がお出迎え。会場内も学校をイメージした雰囲気になっており、ポップも黒板にチョークで書いたようなデザインにするこだわりようだった。

加えて、展示する製品もレトロ風PCケースや水冷クーラーだったり、往年の名機だったりと、おじさん世代が青春時代を懐かしむには最高の展示内容だった。若い世代にはレトロデザインが斬新に見えたようで、世代を問わずレトロ風製品に注目が集まっていた。

一方、ヘッドに3.95インチの4面液晶パネルを搭載する水冷クーラー「MINECUBE 360 Ultra ARGB Sync」も見た目のインパクトが抜群で、来場者の目を惹いていた。表示するアニメーションをカスタマイズできるところが自作マニアの琴線に触れたようで、担当者に設定方法を質問する来場者を多く見かけた。

レトロとハイテクが混在する展示は見ていて楽しく、古参のPCマニアと若い新規層の両方を取り込もうとするThermaltakeの戦略が垣間見えた。PCパーツの価格高騰が業界全体に暗い影を落とすなか、高額でも欲しくなる魅力的な製品を投入し、業界を明るくしようと努力するThermaltakeの気合をこのイベントから感じ取れた。