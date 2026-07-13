13万円引きは1日だけ！ RTX 5090搭載ゲーミングPCが狙い目

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月13日0時から7月13日23時59分までの24時間限定で「2026/7/13 24時間限定セール」を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCで、最大130,000円オフの特価が用意されるという。販売は公式サイトのセール特設ページを通じて行われ、掲載商品はいずれも送料無料だ。

注目の主力機種は「ZEFT R63C」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載し、Antec P20C ブラックケースと1300W 80Plus Platinum電源を組み合わせるハイエンド構成となる。通常1,259,800円（税抜）から130,000円オフの1,129,800円（税抜）で販売される。

そのほかにも、Ryzen 9 9950XとGeForce RTX 5070を備える「ZEFT R62V」は通常473,800円（税抜）から46,000円オフの427,800円（税抜）となる。Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9060XTを採用した「ZEFT R60FV」は、2TB SSDとマイクロタワーケース、850W 80Plus Gold電源を備え、通常436,800円（税抜）から42,000円オフの394,800円（税抜）で購入できる。

セール対象は合計10商品で、いずれもパソコンショップSEVENの特設ページから注文する形式だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。