Core Ultra×RTX 5080搭載PCが7万7000円オフ　パソコンショップSEVEN限定セール

セブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENで7月12日に「2026/7/12 24時間限定セール」を実施する。セール期間は7月12日0:00から7月12日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大77,000円オフで販売する内容だ。主な対象機種には、GeForce RTX 5080搭載の「ZEFT G62BP」、GeForce RTX 5070 Ti搭載の「ZEFT Z55EKB」、GeForce RTX 5070搭載の「ZEFT G62BA」があり、いずれも送料無料だ。

最上位の「ZEFT G62BP」は、Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-270K Plus、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを備えたミドルタワー構成だ。チップセットはIntel Z890、電源は1000W 80Plus Gold電源となり、通常746,800円から77,000円オフの669,800円〈税抜〉で販売する。



ミドルレンジの「ZEFT Z55EKB」は、Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、通常529,800円から50,000円オフの479,800円〈税抜〉となる。

さらに、より購入しやすい価格帯として「ZEFT G62BA」も用意する。こちらはWindows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra5-250K Plus、GeForce RTX 5070、32GB DDR5メモリ、1TB SSD、Intel B860チップセット、750W 80Plus Gold電源を組み合わせたミドルタワーPCで、通常399,800円から21,000円オフの378,800円〈税抜〉だ。いずれのモデルも高性能CPUと最新世代GPUを軸に、ゲーム用途だけでなく動画編集や配信などの負荷が高い作業にも対応しやすい構成となっている。

セール対象はこの3機種を含む全10商品で、購入はパソコンショップSEVENのセール特設ページおよび各商品ページから行う。短時間で在庫が動きやすい限定企画のため、狙いのモデルがある場合は早めの確認が有効だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。