7万5000円引きは見逃せない！ パソコンショップSEVENが24時間限定セール

セブンアールジャパンは、BTOパソコンブランド「パソコンショップSEVEN」において、7月11日に24時間限定セール「2026/7/11 24時間限定セール」を実施する。期間は7月11日0:00から7月11日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大75,000円オフで販売する内容だ。対象は全10商品で、送料無料も案内されている。
注目の1台は「EFFA G08J」だ。Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra 7 265KF、GeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常674,800円から75,000円オフの599,800円（税抜）となる。高性能CPUと大容量メモリを組み合わせた構成で、ゲームプレイだけでなく動画編集や配信にも向く内容だ。
そのほか、コンパクトなマイクロタワーケースを採用する「ZEFT Z58O」は、Intel Core Ultra 5 235とGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせ、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載する。価格は通常375,800円から27,000円オフの348,800円（税抜）だ。また「ZEFT R64J」はAMD Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XT、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを備え、通常524,800円から51,000円オフの473,800円（税抜）として案内されている。
購入方法は、パソコンショップSEVENのセール特設ページから対象製品を選ぶ形だ。各製品ページには詳細な構成も掲載されており、用途や予算に応じて比較しやすい。なお、セール対象はこの3製品に限らず全10商品に広がっているため、ゲーミングPCを探すユーザーにとっては、短時間で性能と価格のバランスを見極める好機となるだろう。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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