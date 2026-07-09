RTX 5090搭載PCが13万円引き　24時間限定の超特価セールが始まる

セブンアールジャパンは、7月10日にパソコンショップSEVENで「2026/7/10 24時間限定セール」を実施する。期間は7月10日0:00から7月10日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大130,000円オフとなる。購入は公式のセール特設ページから行う仕組みだ。
注目の対象は、ハイエンド構成を備えたBTOパソコン群だ。たとえば「ZEFT Z55BY」は、Intel Core Ultra 7 265KF、GeForce RTX 5090、メモリ64GB DDR5、2TB SSD、Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を搭載し、通常1,279,800円（税抜）から130,000円オフの1,149,800円（税抜）となる。送料は無料だ。
ほかにも、AMD Ryzen 9 9950XとRadeon RX 9070XTを組み合わせた「ZEFT R60SB」は、通常488,800円（税抜）から49,000円オフの439,800円（税抜）となる。さらに、Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を備えた「ZEFT R60HJ」は、通常446,800円（税抜）から47,000円オフの399,800円（税抜）で、いずれも送料無料だ。各モデルはWindows 11を搭載し、用途に応じてゲーミング、動画編集、配信など幅広いニーズに対応する構成だ。
セール対象は全10商品で、いずれもパソコンショップSEVENのBTOらしく、CPU、GPU、メモリ、ストレージ、電源容量といった主要スペックを重視した構成になっている。構成の自由度が高いBTOパソコンは、性能と予算のバランスを取りやすい点が魅力だ。特設ページでは対象製品の詳細を確認でき、期間内に注文すればセール価格が適用される。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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