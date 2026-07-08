ゲーミングPCが最大5万1000円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月9日0:00から7月9日23:59までの24時間限定で「2026/7/9 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大51,000円オフとなる特価を用意し、対象商品は全10商品に及ぶ。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う構成だ。

注目モデルの「ZEFT R61BX」は、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを組み合わせた上位構成のマイクロタワーPCだ。通常価格599,800円から51,000円オフの548,800円（税抜）で、送料は無料となる。高い処理性能を求めるゲーミング用途や動画編集、生成AIの利用まで視野に入る構成だという。

さらに、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を搭載した「ZEFT R60SW」は、通常389,800円から30,000円オフの359,800円（税抜）、Intel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5050を採用した「ZEFT Z54W」は、通常296,800円から25,000円オフの271,800円（税抜）で提供される。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、SSDやDDR5メモリ、80Plus認証電源を備えた実用性の高いBTOモデルだ。

販売はパソコンショップSEVENの特設ページで案内され、対象商品の詳細構成や在庫状況は各商品ページで確認できる。セール期間は1日限りのため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが有効だ。なお、記事で紹介した3モデル以外にもセール対象商品が用意されているという。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。