ゲーミングPCが最大5万1000円引き！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月9日0:00から7月9日23:59までの24時間限定で「2026/7/9 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大51,000円オフとなる特価を用意し、対象商品は全10商品に及ぶ。購入はセール特設ページおよび各商品ページから行う構成だ。
注目モデルの「ZEFT R61BX」は、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを組み合わせた上位構成のマイクロタワーPCだ。通常価格599,800円から51,000円オフの548,800円（税抜）で、送料は無料となる。高い処理性能を求めるゲーミング用途や動画編集、生成AIの利用まで視野に入る構成だという。
さらに、AMD Ryzen 9 9900XとGeForce RTX 5070を搭載した「ZEFT R60SW」は、通常389,800円から30,000円オフの359,800円（税抜）、Intel Core Ultra7-265KとGeForce RTX 5050を採用した「ZEFT Z54W」は、通常296,800円から25,000円オフの271,800円（税抜）で提供される。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載し、SSDやDDR5メモリ、80Plus認証電源を備えた実用性の高いBTOモデルだ。
販売はパソコンショップSEVENの特設ページで案内され、対象商品の詳細構成や在庫状況は各商品ページで確認できる。セール期間は1日限りのため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが有効だ。なお、記事で紹介した3モデル以外にもセール対象商品が用意されているという。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります