PFUのHHKBシリーズが先行セールから7月13日(月)23時59分まで特別価格
プライムデーはHHKBシリーズが軒並みAmazon過去最安値！ 在庫なくなる前に急ぐべし
2026年07月08日 12時00分更新
HHKB買うならAmazon過去最安値の今だ！
PFUは2026年7月13日(月)23時59分まで、Amazonプライムデー先行セールおよびAmazonプライムデーにて、Happy Hacking Keyboard（HHKB）を特別価格で販売中。また昨年同様、セール期間は1％のポイント付与が実施される。
セール対象商品はHHKB Studio、HHKB HYBRID Type-S、HHKB Classic Type-S、HHKB HYBRID。いずれもAmazonでは過去最安値となっているので要注目。
セール対象製品
HHKB Studio
Amazonプライムデー特別価格：3万9600円(税込)【10％OFF】
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／墨 PD-ID100B
PFU キーボード HHKB Studio 英語配列／雪 PD-ID100Y
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／墨 PD-ID120B
PFU キーボード HHKB Studio 日本語配列／雪 PD-ID120Y
HHKB Professional HYBRID Type-S
Amazonプライムデー特別価格：3万3000円(税込)【10％OFF】
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/墨 PD-KB800BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/白 PD-KB800WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 英語配列/雪 PD-KB800YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/墨 PD-KB800BNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/白 PD-KB800WNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(英語配列)/雪 PD-KB800YNS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/墨 PD-KB820BS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/白 PD-KB820WS
HHKB Professional HYBRID Type-S 日本語配列/雪 PD-KB820YSC
HHKB Professional HYBRID Type-S 無刻印(日本語配列)/雪 PD-KB820YNS
HHKB Professional Classic Type-S
Amazonプライムデー特別価格：2万8710円(税込)【10％OFF】
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/墨 PD-KB401BSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/白 PD-KB401WSC
HHKB Professional Classic Type-S 英語配列/雪 PD-KB401YSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/墨 PD-KB421BSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/白 PD-KB421WSC
HHKB Professional Classic Type-S 日本語配列/雪 PD-KB421YSC
HHKB Professional HYBRID
Amazonプライムデー特別価格：2万3560円(税込)【26％OFF】
HHKB Professional HYBRID 無刻印／墨（英語配列）PD-KB800BN
なお、今回のAmazonプライムデーで購入した場合でも、2026年7月24日(金)まで開催中の「HHKBサマーキャンペーン」に応募可能。抽選でAmazonギフトカードが4万円分が5名に当たる。
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