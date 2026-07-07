RTX 5090搭載ゲーミングPCも対象　パソコンショップSEVENが最大13万6000円オフセール

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、7月8日に「2026/7/8 24時間限定セール」を実施する。期間は7月8日0:00から7月8日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大136,000円オフで提供するという。

今回の目玉は、AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5090を搭載した「ZEFT R65XP」で、通常1,349,800円から136,000円引きの1,213,800円（税抜）で購入できる。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、64GB DDR5メモリ、2TB SSD、be quiet! SILENT BASE 802 Blackケース、1300W 80Plus Platinum電源を備え、送料無料で販売する。

そのほか、Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT G62CG」は383,800円（税抜）、同じくCore Ultra 7-270K Plusに128GB DDR5メモリを搭載した「SR-u7-6290B/S1ND」は465,800円（税抜）となる。いずれもMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版を採用し、B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源などを組み合わせた構成だ。

セール対象は全10商品に及び、ゲーミング用途から大容量メモリを活かす作業向けまで、用途に応じたBTO構成を選べるのが特徴だ。購入はセール特設ページから行う仕組みで、各製品ページには詳細仕様と価格が掲載される。限定時間内のみの実施となるため、狙いのモデルがある場合は早めの確認が重要だ。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。