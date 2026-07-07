パソコン工房、認定再生メモリ採用のゲーミングPC発売　8万円台から購入可能

ユニットコムは7月7日より、パソコン工房およびグッドウィルの全国店舗、ならびにWEB通販サイトで、認定再生メモリを採用したエントリー向けゲーミングPC「LEVELΘ ～ Memory Re ～」の販売を開始する。価格は84,800円からで、GeForce RTX 3050搭載モデルは98,800円となる。新品同等の品質保証とBTOによるカスタマイズ性を両立し、購入しやすい価格帯を打ち出した新シリーズだ。

「LEVELΘ ～ Memory Re ～」は、当社基準に基づく品質検査と動作確認を経た認定再生メモリを採用し、CPU、グラフィックスカード、ストレージなどの主要構成には新品パーツを用いるBTOパソコンだ。半導体価格の高騰が続く中でも、価格メリットと安定性の両立を狙った点が特徴で、従来通りの1年間保証に加えて、延長3年/4年保証や月額会員サービス「プラチナITパスポート」にも対応する。

ラインナップはエントリーからミドルレンジまでをそろえる。ベーシックモデル「LEVEL-M155-R55T-EZXB [Memory Re]」はAMD Ryzen 5 5500GT、メモリ8GB、SSD 500GB、オンボードAMD Radeon Graphics構成で、価格は84,800円だ。グラフィックスカード搭載の「LEVEL-M155-R45-LAXB [Memory Re]」はAMD Ryzen 5 4500とGeForce RTX 3050 6GB GDDR6を採用し、人気ゲームやフレーム生成機能対応タイトルでの快適なプレイを見込めるモデルで、98,800円となる。

さらに上位には「LEVEL-M155-R57X-RKXB [Memory Re]」も用意される。AMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060 8GB GDDR7、メモリ16GB、SSD 500GBを備え、価格は159,800円だ。フルHDゲームはもちろん、配信やクリエイティブ用途にも使いやすい構成といえる。購入は全国のパソコン工房・グッドウィル店舗、またはパソコン工房WEB通販サイトで可能だ。

あわせて、パソコン工房では指定保証サービス加入などを条件に最大2万円分相当の還元が受けられる「最大2万円分還元 超還元プログラム」も実施中だ。認定再生メモリの活用で資源循環にも配慮しつつ、ゲーミングPCを手ごろに始めたい層へ向けた選択肢として注目を集めそうだ。