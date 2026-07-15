ユニットコム、RTX 5070 Ti×Core Ultra 7 270HX Plus搭載16型クリエイターPCを発売

ユニットコムは7月14日、iiyama PC クリエイターPCシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」に、GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUとインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plusを搭載した16型ノートパソコン「SENSE-16WR173-U7P-UKSX」を追加した。販売価格は469,800円。BTO対応のため、用途に応じたカスタマイズも可能だ。

このモデルは、クリエイティブ作業とゲームの両立を意識した高性能モバイルワークステーションだ。NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用するGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUにより、AI処理やフルレイトレーシング、ニューラルレンダリングに対応し、GDDR7 12GBメモリが高解像度テクスチャや大容量データの処理を支える。DLSS 4のマルチフレーム生成にも対応し、映像の滑らかさと高フレームレートを両立する。

CPUには、Arrow Lake Refreshアーキテクチャーを採用したインテル Core Ultra 7 270HX Plusを搭載する。20コア構成と最大5.3GHzの高クロックにより、動画編集、3D CAD、建築デザイン、データ解析といった高負荷作業で高い処理性能を発揮する。NPUも備え、生成AIやローカルLLMのようなAIタスクを省電力かつ効率的に処理できる点も特徴だ。

表示面では、16型のWQUXGA（3840×2400）高解像度パネルを採用し、16:10のアスペクト比で縦方向の作業領域を広く確保する。工場出荷前にX-Rite Factory Display Calibrationを施し、Pantone認定に準拠した高精度な色再現を実現するため、デザイナーやイラストレーターにも扱いやすい。最大120Hzのリフレッシュレートや、発光色と発光パターンを切り替えられるマルチカラーLEDキーボード、15色の切り替えに対応したリアLEDライトバーも備え、実用性と演出性を両立する。