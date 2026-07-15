LEVEL∞、RTX 5070 Ti Laptop GPU搭載16型ゲーミングノート発売　300Hz対応でゲームもAIも快適

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞」より、GeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUとインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plusを搭載した16型ゲーミングノートPC「LEVEL-16WR174-U7P-UKSX」を、7月14日に追加した。販売価格は399,800円で、BTO対応により用途に応じたカスタマイズも可能だという。
新モデルは、NVIDIA Blackwellアーキテクチャ採用のGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPUと、HXシリーズのインテル Core™ Ultra 7 270HX Plusを組み合わせ、高負荷なゲームや動画編集、AI関連処理まで幅広くこなす構成だ。GPUにはGDDR7メモリ12GBを備え、DLSS 4のマルチフレーム生成にも対応するため、高画質と高フレームレートの両立を狙える仕様だという。
ディスプレイは16型WQXGA（2560×1600ドット）の非光沢液晶で、NVIDIA G-SYNC対応の最大300Hz表示を実現する。通常のMS Hybridモードでは240Hz駆動となり、ゲーム時などNVIDIAグラフィックス動作時に300Hzへ自動切り替えする。Advanced OptimusのDynamic Display Switch機能により、CPU内蔵グラフィックスを経由せずGPUが直接制御するため、レイテンシー低減と滑らかな映像表示が期待できるという。
筐体にはマルチカラーLEDキーボードと、15色切り替え対応のリアLEDライトバーを搭載。発光色やパターンは専用ユーティリティで調整でき、ゲームプレイ時の演出性に加え、暗所での視認性や日常作業の使いやすさにも配慮した。購入はパソコン工房の特集ページおよび製品ページから行える。
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