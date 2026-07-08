パソコン工房、最大16,000円還元の「夏の超お得 アップグレード還元祭」を7月9日開始

ユニットコムは、運営するパソコン工房・グッドウィルの店舗およびパソコン工房WEB通販サイトにて、会員限定キャンペーン「夏の超お得 アップグレード還元祭」を7月9日から7月23日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、購入時のアップグレードや指定周辺機器の同時購入などに応じて、最大16,000円分相当の還元が受けられる内容という。店舗では当社商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントで還元される仕組みだ。

対象となるのは、LEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞などのiiyama PCで、基本構成からのアップグレードや、液晶ディスプレイ、マウス、キーボード、ネットワーク機器などの周辺機器、さらにOSやOfficeといったソフトウェアの追加が対象になる。還元は1点あたり2,000円分相当で、合計8点まで適用されるため、条件を満たせば最大16,000円分相当となる。各商品は1品あたり1万円以上であることが条件だ。

利用には会員登録が必要で、店舗ではパソコン工房各店のLINE会員またはユニットコム ビジネス優待会員、WEB通販ではパソコン工房WEB会員またはユニットコム ビジネス優待会員の登録が求められる。WEB通販では、購入PCのカスタマイズ画面でアップグレードや周辺機器を選択する必要がある。なお、対象機種や還元方法は店舗とWEB通販で異なり、ダウングレードは対象外だ。

さらに、PC延長保証への加入で、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用できる点が注目だ。対象は最新パソコンやゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンなどで、指定保証サービスの同時加入によって還元が上乗せされる仕組み。購入前に条件を確認し、自分に必要な性能や周辺機器をまとめて整えると、実質負担を抑えやすいキャンペーンという。

「夏の超お得 アップグレード還元祭」は7月23日までの期間限定で、パソコン工房店舗とパソコン工房WEB通販サイトで申し込める。詳細は公式情報ページで確認でき、購入方法や対象機種、還元条件を事前に押さえておくと利用しやすい。