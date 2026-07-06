LEVEL∞、RTX 5090 Laptop GPU搭載18型ゲーミングノートにCore Ultra 9 290HX Plusモデル追加

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」より、GeForce RTX 5090 Laptop GPUを搭載した18型ノートパソコンに、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plus搭載モデルを7月2日から追加した。販売はパソコン工房およびグッドウィルの各店舗、ならびに同社の公式通販サイトで行うという。価格は669,700円からで、BTOに対応し、用途に応じた構成変更が可能だ。
この新モデルは、NVIDIA Blackwellアーキテクチャ採用のGeForce RTX 5090 Laptop GPUと、Arrow Lake Refreshアーキテクチャを採用したインテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX Plusを組み合わせた構成だ。24コア構成と最大5.5GHzの高クロックにより、ゲームはもちろん、ローカルLLMや生成AI、動画編集、RAW現像といった負荷の高い作業にも対応するという。さらに、第5世代TensorコアやDLSS 4、NVIDIA G-SYNC®対応ディスプレイにより、描画性能と映像の滑らかさを両立する設計だ。
ディスプレイは18型WQXGA（2560×1600ドット）で、最大240Hzの高リフレッシュレートに対応する。NVIDIA Advanced Optimus技術のDynamic Display Switchにより、GPUが直接画面制御を担うため、レイテンシー低減とゲーミング性能向上が期待できるという。
ラインナップ例として、製品名はLEVEL-18WG191-U9P-XKSX、販売価格は669,700円で、メモリ16GB構成だ。もう1機種のLEVEL-18WG191-U9P-XKRXは709,800円で、メモリ32GB構成だ。どちらもWindows 11 Home [DSP版]、1TB NVMe対応 M.2 SSD、光学ドライブ非搭載、18型非光沢カラー液晶を採用する。
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