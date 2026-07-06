RTX 5080×Core Ultra 7搭載！ LEVEL∞の18型ハイエンドノートに新モデル

ユニットコムは、iiyama PCゲーミングPCシリーズ「LEVEL∞（レベル インフィニティ）」において、GeForce RTX 5080 Laptop GPU搭載の18型ノートパソコンへインテル Core Ultra 7 プロセッサー 270HX Plus搭載モデルを追加し、7月2日から販売を開始した。販売はパソコン工房とグッドウィルの各店舗および公式通販サイトで行われ、BTO対応のため用途に合わせたカスタマイズも可能だ。

新モデルは、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを採用するGeForce RTX 5080 Laptop GPUと、Arrow Lake Refreshアーキテクチャのインテル Core Ultra 7 270HX Plusを組み合わせた構成だ。20コア構成と最大5.3GHzの高クロックにより、最新ゲームはもちろん、ローカルLLMや生成AI、動画編集、RAW現像といった高負荷な作業にも対応するという。

ディスプレイは18型WQXGA（2560×1600）液晶で、最大240Hzの高リフレッシュレートとNVIDIA G-SYNCに対応する。さらにNVIDIA Advanced OptimusのDynamic Display Switch（DDS）機能により、GPUが直接画面制御を担い、レイテンシー低減と可変リフレッシュレートの有効化を両立する設計だ。ゲームプレイの滑らかさに加え、編集ソフトでは広い作業領域を確保しやすい点も強みとなる。

冷却面ではTDP175Wに対応する強力な冷却機構を備え、GPU性能を引き出しやすい構成だ。用意されるBTO標準構成の例として、製品名「LEVEL-18WG181-U7P-VKSX」は539,800円、メモリ32GB構成の「LEVEL-18WG181-U7P-VKRX」は579,800円となる。いずれもWindows 11 Home [DSP版]、1TB NVMe対応 M.2 SSD、18型非光沢カラー液晶、WQXGA表示を採用する。