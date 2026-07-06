RTX 5090・RTX 5070搭載PCがお得、BTOセールは7月7日限定

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、7月7日0:00から7月7日23:59までの24時間限定で「2026/7/7 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大138,000円オフとなる内容だ。購入は特設ページおよび各商品ページから行える。

注目商品は、GeForce RTX 5090搭載の「ZEFT G62BZ」だ。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、プロセッサはIntel Core Ultra7-270K Plus、メモリは64GB DDR5、ストレージは2000GB SSDという高性能構成で、ミドルタワーケースとIntel Z890チップセット、1300W 80Plus Platinum電源を採用する。通常1,287,800円（税抜）から138,000円オフの1,149,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。

さらに、AMD Ryzen 9 9950X3DとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせた「ZEFT R60GW」は、メモリ64GB DDR5、1000GB SSD、750W 80Plus Gold電源を備え、通常599,800円（税抜）から51,000円オフの548,800円（税抜）だ。ほかにも、AMD Ryzen 7 7800X3DとGeForce RTX 5070を搭載する「ZEFT R67AK」が、通常349,800円（税抜）から20,000円オフの329,800円（税抜）で登場する。いずれも送料無料で、ゲーミング用途から高負荷作業まで幅広く対応する構成だ。

今回のセール対象は全10商品で、用途や予算に応じて選べる点が特徴だ。BTOパソコンは構成を確認しながら選べるため、ゲーム、動画編集、配信、生成AI用途などで性能を重視するユーザーに向く企画となる。詳細な構成や対象商品の一覧は、セール特設ページで確認できる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。