Core Ultra・RTX 50シリーズ搭載PCがお得　パソコンショップSEVENが24時間限定セール

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、パソコンショップSEVENにて7月6日から7月6日23:59まで『2026/7/6 24時間限定セール』を実施する。対象は最新のゲーミングPCとデスクトップPCで、最大49,000円オフとなるほか、全10商品がセール対象となる。購入は特設ページおよび各製品ページから行える。
注目機種のひとつは「ZEFT Z59AP」だ。Microsoft Windows 11 Home 64ビット版、intel Core Ultra7-265KF、GeForce RTX 5070 Ti、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを搭載したミドルタワー構成で、通常448,800円から49,000円オフの399,800円（税抜）、送料無料で提供する。
「ZEFT G62BV」は、intel Core Ultra7-270K PlusとGeForce RTX 5060 Ti 16GBを組み合わせたマイクロタワーPCだ。16GB DDR5メモリ、1TB SSD、650W 80Plus bronze電源を備え、通常378,800円から29,000円オフの349,800円（税抜）、送料無料となる。さらに「ZEFT R66AE」はAMD Ryzen 7 5700XとGeForce RTX 5060を搭載し、16GB DDR4メモリ、1TB SSD、650W 80Plus bronze電源構成で、通常215,800円から16,000円オフの199,800円（税抜）、送料無料だ。
いずれのモデルもWindows 11 Homeを採用し、ゲーミング用途を意識したGPUとSSD構成が共通点だ。BTOならではのカスタマイズ性に加え、価格を抑えながら最新世代のCPUやGPUを選びやすい点が今回のセールの魅力となる。対象商品や詳細条件は、7月6日限定の特設ページで確認する形だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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