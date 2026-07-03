パソコンショップSEVEN、7月5日限定セール開催　ゲーミングPCが最大7万4000円オフ

セブンアールジャパンは7月5日、同社が運営するパソコンショップSEVENにて「2026/7/5 24時間限定セール」を実施する。期間は7月5日0:00から7月5日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に最大74,000円オフとなるセールだ。購入はセール特設ページから行う形式で、対象は全10商品となる。
注目製品は「ZEFT R61AE」で、AMD Ryzen 9 9900X3DとGeForce RTX 5070 Tiを搭載し、64GB DDR5メモリと2TB SSD+2TB HDDを備える高性能モデルだ。価格は通常733,800円から74,000円オフの659,800円（税抜）、送料無料となる。ほかにも「ZEFT Z55IF」はIntel Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5070を組み合わせ、通常423,800円から44,000円オフの379,800円（税抜）、「ZEFT G62CH」はIntel Core Ultra 7 270K PlusとGeForce RTX 5050を搭載し、通常293,800円から22,000円オフの271,800円（税抜）だ。
いずれもWindows 11 Home 64ビット版を採用し、電源ユニットは850W 80Plus Goldや650W 80Plus Bronzeを組み合わせるなど、構成のバランスにも配慮した内容だ。ケースはAntec P10 FLUXやミドルタワー、マイクロタワーなどモデルごとに異なるケースが採用されている。BTOパソコンならではの拡張性を備えつつ、ゲーム、配信、映像編集といった高負荷用途にも対応しやすいラインアップだ。
セール対象は3機種に限らず合計10商品で、詳細は特設ページで確認できる。販売ページは各製品ごとに用意されており、気になるモデルをそのまま購入へ進める導線となる。24時間限定のため、狙いの構成がある場合は早めのチェックが有効だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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