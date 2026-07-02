RTX 5070 Ti・RTX 5090搭載PCが特価　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、7月4日0:00から7月4日23:59までの24時間限定で「2026/7/4 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大117,000円オフの特価を打ち出すセールだ。購入は特設ページおよび各商品ページから行える。
目玉の「ZEFT Z55GA」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載するハイエンド構成だ。ケースはAntec P20C ブラック、チップセットはIntel Z890、電源は1300W 80Plus Platinumとなり、通常1,145,800円から117,000円引きの1,028,800円（税抜）で販売する。送料無料で、圧倒的な描画性能を求めるゲーミング用途や高負荷のクリエイティブ作業に向くモデルだ。
同セールでは、コンパクト志向の「SR-u5-4260B/S1ND」も対象だ。Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra5-250K Plus、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、マイクロタワーケース、Intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常199,800円から3,000円オフの196,800円（税抜）で購入できる。日常用途から軽めの作業まで幅広くこなす構成で、初めてのBTOパソコンとしても選びやすいモデルという。
さらに「ZEFT G62BL」は、Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2000GB SSD、Antec P10 FLUXケース、Intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を組み合わせたミドルからハイレンジの1台だ。通常543,800円から54,000円オフの489,800円（税抜）となり、送料無料で提供する。今回のセールは全10商品が対象で、詳細や在庫状況は特設ページで確認する必要がある。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります