RTX 5070 Ti・RTX 5090搭載PCが特価　パソコンショップSEVENの24時間限定セール

セブンアールジャパンは、同社が運営するパソコンショップSEVENにおいて、7月4日0:00から7月4日23:59までの24時間限定で「2026/7/4 24時間限定セール」を実施する。最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大117,000円オフの特価を打ち出すセールだ。購入は特設ページおよび各商品ページから行える。

目玉の「ZEFT Z55GA」は、Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、Intel Core Ultra7-265F、GeForce RTX 5090、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載するハイエンド構成だ。ケースはAntec P20C ブラック、チップセットはIntel Z890、電源は1300W 80Plus Platinumとなり、通常1,145,800円から117,000円引きの1,028,800円（税抜）で販売する。送料無料で、圧倒的な描画性能を求めるゲーミング用途や高負荷のクリエイティブ作業に向くモデルだ。

同セールでは、コンパクト志向の「SR-u5-4260B/S1ND」も対象だ。Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra5-250K Plus、16GB DDR5メモリ、1000GB SSD、マイクロタワーケース、Intel B860チップセット、650W 80Plus Bronze電源を備え、通常199,800円から3,000円オフの196,800円（税抜）で購入できる。日常用途から軽めの作業まで幅広くこなす構成で、初めてのBTOパソコンとしても選びやすいモデルという。

さらに「ZEFT G62BL」は、Windows 11 Home 64ビット版、Intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5070 Ti、32GB DDR5メモリ、2000GB SSD、Antec P10 FLUXケース、Intel B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を組み合わせたミドルからハイレンジの1台だ。通常543,800円から54,000円オフの489,800円（税抜）となり、送料無料で提供する。今回のセールは全10商品が対象で、詳細や在庫状況は特設ページで確認する必要がある。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。