BTOゲーミングPCがお得！ パソコンショップSEVENが24時間限定セール、最大7万5000円引き

パソコンショップSEVENを運営するセブンアールジャパンは、7月3日に「2026/7/3 24時間限定セール」を実施する。開催期間は7月3日0:00から7月3日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大75,000円オフとなる特別企画だ。
主な対象製品の一つが「EFFA G08J」だ。価格は通常674,800円から75,000円オフの599,800円（税抜）となり、送料無料で購入できる。Intel Core Ultra 7 265KFとGeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、Z890チップセットと1000W 80Plus Gold電源を備える構成だ。ハイエンドゲームや動画編集など、高負荷用途を見据えた仕様といえる。
同じく注目したいのが「ZEFT R66W」だ。AMD Ryzen 7 9800X3DとGeForce RTX 5070 Ti、64GB DDR5メモリ、1TB SSDを組み合わせたモデルで、通常593,800円から59,000円オフの534,800円（税抜）になる。マイクロタワーケースと850W 80Plus Gold電源を採用し、設置スペースを抑えながら高いゲーム性能を狙える点が魅力だ。いずれもWindows 11 Home 64ビット版を搭載する。
比較的手に取りやすい価格帯では「ZEFT R60FI」もセール対象だ。AMD Ryzen 7 7700とRadeon RX 9060 XT、16GB DDR5メモリ、1TB SSDを備え、通常264,800円から15,000円オフの249,800円（税抜）となる。750W 80Plus Gold電源を採用したマイクロタワー構成で、日常用途から軽めのゲームまで幅広くこなすモデルとして選びやすい。なお、セール対象はこのほか全10商品に広がっており、購入は特設ページから行える。
性能重視のハイエンド機から、バランス重視のミドルクラスまで揃う今回の24時間限定セールは、BTOパソコンを検討する読者にとって見逃せない機会だ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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