最新ゲーミングPCが最大7万円引き、7月2日限定セールを実施

BTOパソコンメーカーのセブンアールジャパンは、7月2日に「2026/7/2 24時間限定セール」を実施する。期間は7月2日0:00から7月2日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大70,000円オフの特価を用意するという。購入は同社のセール特設ページから行う形式だ。

注目モデルのひとつが「ZEFT R65C」だ。Microsoft Windows 11 Pro 64ビット版、AMD Ryzen 9 9900X、GeForce RTX 5080、32GB DDR5メモリ、2TB SSDを搭載し、NZXT H9 FLOW RGB Whiteケースと1000W 80Plus Gold電源を組み合わせる。通常694,800円(税抜)から70,000円オフの624,800円(税抜)となり、送料無料で販売する。

そのほかにも、「ZEFT G62CD」はIntel Core Ultra 7-270K PlusとGeForce RTX 5050、16GB DDR5、1TB SSDを備え、通常299,800円(税抜)から16,000円オフの283,800円(税抜)だ。「ZEFT R68L」はAMD Ryzen 7 9850X3DとGeForce RTX 5070、32GB DDR5、1TB SSDを搭載し、通常445,800円(税抜)から46,000円オフの399,800円(税抜)で提供する。いずれも送料無料となる。

セール対象はこの3機種以外も含めて全10商品に拡大しており、用途や予算に応じて選びやすい構成だ。高性能GPUを求めるゲーム用途から、日常使いにも向くデスクトップまで揃うため、買い替えや新規導入を検討しているユーザーにとって見逃せない機会となる。

※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。