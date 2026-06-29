AMD Ryzen 9 9950X3D×RTX 5060も対象！ パソコンショップSEVENの限定セールが激アツ

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、6月29日に「2026/6/29 24時間限定セール」を開催する。セール期間は6月29日23:59までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを対象に、最大138,000円オフの特価を打ち出す。購入はセール特設ページから行う形式だ。
目玉となるのは、ゲーミング性能を最優先したBTOパソコン群だ。たとえば「ZEFT G62BZ」は、intel Core Ultra7-270K Plus、GeForce RTX 5090、64GB DDR5メモリ、2000GB SSDを備えた上位構成で、通常1,287,800円（税抜）から138,000円オフの1,149,800円（税抜）となる。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版、ケースはミドルタワー、チップセットはintel Z890、1300W 80Plus platinum電源を採用する。
価格を抑えつつゲーム用途を意識したモデルも揃う。「ZEFT G62BC」はintel Core Ultra5-250K PlusとGeForce RTX 5060、32GB DDR5メモリ、1000GB SSDを搭載し、通常339,800円（税抜）から23,000円オフの316,800円（税抜）だ。ケースはCoolerMaster MasterFrame 600 Black、チップセットはintel B860、電源は750W 80Plus goldとなる。「ZEFT R65WN」はAMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5060を組み合わせ、通常449,800円（税抜）から50,000円オフの399,800円（税抜）で、マイクロタワーケースと750W 80Plus gold電源を備える。
このほかにもセール対象は全10商品に及び、用途や予算に応じて選びやすい構成が用意される。送料は各商品とも送料無料となる。購入方法は、各商品ページまたはセール特設ページからの注文となり、対象モデルの詳細仕様や在庫状況を確認しながら選ぶ流れだ。ハイエンドGPUを狙うユーザーから、コストパフォーマンスを重視するユーザーまで幅広く注目を集めそうだ。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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