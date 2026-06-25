エイサー、RTX 50シリーズ搭載ゲーミングノートPC「Predator Helios」3機種を発売

日本エイサーは、Predatorシリーズの新モデルとして、ゲーミングノートPC「Predator Helios 18 AI」1機種と「Predator Helios Neo 16S AI」2機種を、6月24日より量販店、各量販店のECサイト、Acer公式オンラインストアで順次発売する。インテル Core Ultra プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、ゲームから配信、動画編集、生成AI活用まで見据えた高性能モデルとなる。
最上位となる「Predator Helios 18 AI」は、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載する18インチのフラッグシップモデルだ。32GB DDR5メモリーと1TB SSDを備え、ゲームプレイに加えて配信や録画、動画編集、生成AIを使う作業にも対応する。18インチWQXGA Mini LEDディスプレイは250Hzリフレッシュレート、NVIDIA G-SYNC、DCI-P3 100%、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR 1000に対応し、高精細でなめらかな表示を実現する。冷却は第6世代 AeroBlade 3Dファン2基と液体金属熱グリス、ベクターヒートパイプの組み合わせで、高負荷時の安定動作を支える構成だ。
通信面ではKiller Wi-Fi 7 BE1750xと有線LANに対応し、外部インターフェースとしてThunderbolt 5対応のUSB4 Type-Cポートを2基備える。さらに、6スピーカー構成のPredator Voxテクノロジー、Acer TrueHarmony、DTS Ultra、Acer PurifiedVoiceを組み合わせ、臨場感のあるサウンドと音声通話品質の両立を図る。専用アプリ「PredatorSense」ではRGBライティング、オーバークロック、ファン速度を一括管理でき、Experience ZoneやAcer Intelligence Spaceを通じてAI機能や用途別設定にもアクセスできる仕組みだ。
「Predator Helios Neo 16S AI」は、厚さ約18.9mm、質量約2.16kgのスリムボディに16インチOLEDディスプレイを組み合わせたシリーズだ。PHN16S-I51-N93Z57はインテル Core Ultra 9 プロセッサー 386HとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、PHN16S-I51-N73Z56はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 356HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する。どちらも32GB DDR5メモリーと1TB SSDを備え、16インチWQXGA OLEDディスプレイは165Hzリフレッシュレート、DCI-P3 100%、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR True Black 1000、NVIDIA G-SYNCに対応する。高コントラストで色再現性の高い表示を求めるゲーム用途はもちろん、映像制作や画像編集にも向く仕様だ。
両シリーズの全機種には、PC Game Pass 3か月利用権が同梱される。購入後は対応PCゲームを追加料金なしで楽しめるため、新しいGPU性能をすぐ体感しやすい点も魅力だ。購入は6月24日から量販店、各量販店のECサイト、Acer公式オンラインストアで順次受け付ける。製品詳細はAcerの公式製品ページで確認可能だ
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります