エイサー、RTX 50シリーズ搭載ゲーミングノートPC「Predator Helios」3機種を発売

日本エイサーは、Predatorシリーズの新モデルとして、ゲーミングノートPC「Predator Helios 18 AI」1機種と「Predator Helios Neo 16S AI」2機種を、6月24日より量販店、各量販店のECサイト、Acer公式オンラインストアで順次発売する。インテル Core Ultra プロセッサーとNVIDIA GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載し、ゲームから配信、動画編集、生成AI活用まで見据えた高性能モデルとなる。

最上位となる「Predator Helios 18 AI」は、インテル Core Ultra 9 プロセッサー 290HX PlusとNVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPUを搭載する18インチのフラッグシップモデルだ。32GB DDR5メモリーと1TB SSDを備え、ゲームプレイに加えて配信や録画、動画編集、生成AIを使う作業にも対応する。18インチWQXGA Mini LEDディスプレイは250Hzリフレッシュレート、NVIDIA G-SYNC、DCI-P3 100%、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR 1000に対応し、高精細でなめらかな表示を実現する。冷却は第6世代 AeroBlade 3Dファン2基と液体金属熱グリス、ベクターヒートパイプの組み合わせで、高負荷時の安定動作を支える構成だ。

通信面ではKiller Wi-Fi 7 BE1750xと有線LANに対応し、外部インターフェースとしてThunderbolt 5対応のUSB4 Type-Cポートを2基備える。さらに、6スピーカー構成のPredator Voxテクノロジー、Acer TrueHarmony、DTS Ultra、Acer PurifiedVoiceを組み合わせ、臨場感のあるサウンドと音声通話品質の両立を図る。専用アプリ「PredatorSense」ではRGBライティング、オーバークロック、ファン速度を一括管理でき、Experience ZoneやAcer Intelligence Spaceを通じてAI機能や用途別設定にもアクセスできる仕組みだ。

「Predator Helios Neo 16S AI」は、厚さ約18.9mm、質量約2.16kgのスリムボディに16インチOLEDディスプレイを組み合わせたシリーズだ。PHN16S-I51-N93Z57はインテル Core Ultra 9 プロセッサー 386HとNVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU、PHN16S-I51-N73Z56はインテル Core Ultra 7 プロセッサー 356HとNVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載する。どちらも32GB DDR5メモリーと1TB SSDを備え、16インチWQXGA OLEDディスプレイは165Hzリフレッシュレート、DCI-P3 100%、Calman Verified、VESA Certified DisplayHDR True Black 1000、NVIDIA G-SYNCに対応する。高コントラストで色再現性の高い表示を求めるゲーム用途はもちろん、映像制作や画像編集にも向く仕様だ。

両シリーズの全機種には、PC Game Pass 3か月利用権が同梱される。購入後は対応PCゲームを追加料金なしで楽しめるため、新しいGPU性能をすぐ体感しやすい点も魅力だ。購入は6月24日から量販店、各量販店のECサイト、Acer公式オンラインストアで順次受け付ける。製品詳細はAcerの公式製品ページで確認可能だ