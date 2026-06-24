スパコンTOP10の4割がAMD搭載に！ 新規採用も41%と勢いが止まらない最新TOP500

AMDは現地時間2026年6月23日、最新のスーパーコンピューター（スパコン）ランキング「TOP500」および省エネ性能ランキング「Green500」において、同社の「AMD EPYC」プロセッサーと「AMD Instinct」GPUを搭載したシステムが大きく躍進したと発表した。

同社のテクノロジーは、世界で最も強力なスパコンのトップ10のうち4システム、そして最もエネルギー効率の高いスパコンのトップ10のうち4システムに採用されており、HPC（ハイパフォーマンス・コンピューティング）とAIの分野における世界的なリーダーシップを改めて証明した形だ。

TOP500は新規システムの41%がAMDを採用

前年比11%増の191システムへ

最新のTOP500リストにおいて、AMD製プロセッサー／アクセラレーターを搭載したシステムは、合計191システムに達した。これは前年同期比で11%の増加となる。さらに特筆すべきは、今年新たにリスト入りしたスパコンの41%にAMDテクノロジーが採用されている点だ。トップ10圏内におけるAMDの存在感は依然として圧倒的だ。

第2位：El Capitan（米ローレンス・リバモア国立研究所）

第3位：Frontier（米オークリッジ国立研究所）

第6位：HPC7（伊Eni）

今回新たに6位にランクインしたイタリアのエネルギー大手Eniの「HPC7」は、ヨーロッパを代表する産業用HPCシステムの一つ。前世代の「HPC6」（同8位）の成功を引き継ぎ、エネルギー研究の加速や、ヨーロッパにおける主権AI（Sovereign AI）およびHPC能力の強化に貢献している。

また、TOP500の圏外ではあるものの、ケンブリッジ大学が新たに発表した2つのシステム（67位および68位）には、最新の「AMD Instinct MI355X GPU」が初搭載されたこともトピックとして挙げられている。

Green500はトップ50の過半数をAMDが占める

圧倒的なワットパフォーマンス

性能だけでなく、現代のデータセンターやスパコンに不可欠な「電力効率（ワットパフォーマンス）」でもAMDは強みを発揮している。省エネ性能を競う「Green500」では、トップ50システムのうち実に56%（過半数）をAMD搭載システムが占めた。トップ10には、以下の4システムがランクインしている。

第5位：Otus

第6位：Capella

第9位：AMD Ouranos

第10位：Portage

欧州のAI研究を支える存在へ。次世代「MI430X」への期待

AMDの公式ブログ内では、フィンランドに設置されヨーロッパのAI研究の礎となっている「LUMI」（TOP500で11位）の運用のほか、フランスの国立ハイパフォーマンス・コンピューティング機関（GENCI）によるAIスパコン開発についても触れられている。

フランス初のエクサスケール・スパコンとなる予定の「Alice Recoque」には、次世代の「AMD Instinct MI430X GPU」と「第6世代 AMD EPYC CPU」の搭載が予定されている。AMDの見込みでは、Instinct MI430XはネイティブのFP64（倍精度浮動小数点）性能で200テラフラップス（TFLOPs）以上を叩き出すとされており、シミュレーション、モデリング、そしてAI主導の科学コンピューティングの新たなベンチマークになるという。

サーバー／データセンター市場だけでなく、最先端の科学技術計算とAIインフラの現場において、AMDの「CPU＋GPU（あるいはAPU）」によるエコシステムは、IntelやNVIDIAに対する強力な対抗軸として、その地盤を確実に固めている。