JMGO、高コスパ4Kプロジェクター「N3 4K」の予約販売を開始。先行予約で20％オフ

日本ビジネス開発は、「JMGO」ブランドの最新プロジェクター2機種の予約販売を、6月24日12時から開始する。

光学ズームと1800 ISOルーメンを備えた高画質モデルの「N3 4K」と、フルHDモデルの「N3 SE」をラインアップする。いずれもGoogle TVを搭載し、コンパクトなデザインやコストパフォーマンスの良さが特徴だとしている。

価格は「N3 4K」が22万6380円、「N3 SE」が13万7280円。予約販売ではいずれも20％オフとなり、「N3 4K」が18万1104円、「N3 SE」が10万9824円となる。予約販売期間は7月14日まで。

1800 ISOルーメンの4Kプロジェクター「N3 4K」

「N3 4K」は4K解像度に対応したモデルで、1800 ISOルーメンの明るさと広色域を備える。コントラストはFOFOコントラスト 2万：1、ダイナミックコントラスト10万：1で、白飛びや黒つぶれを極限まで抑え、明暗差のある映像でも細部まで描写できるという。

純3色レーザー光源と高度な映像処理技術を融合した新世代映像エンジン「MALCエンジン 3.0」を搭載し、明るさ・色彩・コントラストを両立。色精度はΔE＜0.85としている。

また、13枚のレンズ群による光学ズーム機能を採用し、画質を維持したまま画面サイズの調整が可能だ。およそ2.2mの距離から100型相当の投影に対応し、設置スペースが限られた環境でも大画面投影が可能だ。AIによる自動画面最適化機能や投影位置メモリー機能も備え、設置時の調整を簡略化している。

音響面では20W出力（10W×2基）のスピーカーを搭載し、43Hzまでの低音再生に対応する。OSにはGoogle TV 5.0を採用し、低遅延モードでは17msの応答速度を実現するなど、ゲーム用途にも対応する。

N3 4Kの本体サイズは幅245×奥行き195×高さ223mm、重量はおよそ3.6kg。通信機能はWi-Fi 6、Bluetooth 5.2（AAC、SBCに対応）をサポートする。入力はHDMI 2.1（ARC）、HDMI 2.1（eARC）、USB 2.0、出力は3.5mm、HDMI（eARC）を備える。

新定番スタンダードモデル「N3 SE」

「N3 SE」はフルHD解像度のモデルで、およそ1.8kgの軽量設計が特徴だ。明るさは1700ISOルーメンで、BT.2020の広色域に対応する。映像エンジン「MALC 3.0」を搭載し、明るさや色彩、コントラストのバランスを取った設計とされる。

オートフォーカスや自動台形補正、自動スクリーンフィットなどの補正機能を備え、設置後の調整を自動で行う。さらに投影位置メモリー機能により、複数の設置環境を記録できる仕様だ。映像モードの切り替えや細かな画質調整が可能な機能も搭載している。

ゲーム用途では低遅延モード22msに対応し、ジャンル別のゲームモードやモーション補正、暗部強化などの機能を備える。

本体サイズは幅187×奥行き165×高さ191mm、重量はおよそ1.8kg。通信機能はWi-Fi 5、Bluetooth 5.1（AAC、SBCに対応）をサポートする。入力はHDMI 2.1（eARC）、USB 2.0、出力は3.5mm、HDMI（eARC）を備える。

JMGO最新機種の体験展示会を開催

日本ビジネス開発は、「JMGO」の最新機種を体験できる展示体験会を7月3日・4日に東京・渋谷区の会場で実施する。

初公開となるN3 4K、N3 SEをはじめ、同ブランドの計8製品を一挙に展示。各製品を実際に手に取り、動作や使い心地を確認できる。

■開催概要

展示製品：N3 Ultimate、N3 4K、N3 SE、O2S Ultra、N1S 4K、N1S Pro 4K、PicoPlay、Picoflix

開催日時：7月3日11時～18時／7月4日11時～18時

開催場所：JMGO Japan（日本総代理店：日本ビジネス開発）

東京都渋谷区千駄ヶ谷3-5-7 2F 体験会会場

JR原宿駅 竹下口より徒歩8分／副都心線 北参道駅 3番出口より徒歩6分

参加料金：無料

展示会期間中は、来場後にアンケートへ回答した人を対象に抽選企画も実施する。「VIVIDSTORM レーザー用スクリーン」（1名）などの賞品が用意される。

■賞品内容

1等（1名）：VIVIDSTORM レーザー用スクリーン

2等（1名）：Amazonギフト券 1万円分

3等（1名）：Amazonギフト券 5000円分