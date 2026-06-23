RTX 5090搭載ゲーミングPCが11.4万円引き、パソコンショップSEVENの24時間限定セール本日開催

セブンアールジャパンは、6月24日に『2026/6/24 24時間限定セール』を開催する。このセールでは、最新のゲーミングPCやデスクトップPCが最大で114,000円オフとなる。
セールの目玉商品には、ハイエンドなゲーミングPC「ZEFT Z55BY」が含まれる。OSはMicrosoft Windows 11 Pro 64ビット版で、プロセッサにintel Core Ultra7-265KF、グラフィックボードにはGeForce RTX 5090を搭載。メモリは64GB DDR5（32GB x2）、ストレージは2000GB SSDと、まさにプロフェッショナル向けの性能だ。普段は1,149,800円（税抜）が、今回のセールで114,000円引きの1,035,800円（税抜）にて提供される。
中級者向けには「ZEFT Z56BM」があり、こちらもセール対象だ。通常価格367,800円（税抜）が、28,000円引きの339,800円（税抜）で購入可能だ。性能はOSにMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、プロセッサにintel Core Ultra5-245KFを採用し、GeForce RTX 5070のグラフィックボードが搭載されている。
AMD派には「ZEFT R60FQ」がおすすめだ。こちらもセール中で、通常価格の299,800円（税抜）が12,000円引きの287,800円（税抜）となっている。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版、プロセッサにAMD Ryzen 7 9700X、そしてRadeon RX 9060XTのグラフィックボードを備える。
これらの商品の詳細情報は、セール特設ページで確認可能で、セール期間中は送料無料という嬉しい特典も用意されている。
※価格・在庫情報は掲載時点のものです。最新情報は特設ページをご確認ください。
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