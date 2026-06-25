「ガーリックシュリンプ」も食べ放題！から揚げやラーメンも！今だけハワイ満喫ブッフェ

ニラックスが手掛ける「グランブッフェ」などのブッフェレストランでは、7月29日までの期間限定で「ハワイ満喫コース」を提供しています。

ハワイの人気グルメを取り入れたメニューをブッフェ形式で食べ放題できる内容で、既存の「ハワイ＆トロピカルグルメフェア」とあわせて、南国の味わいを幅広く展開します。

ブッフェ料理に加え、オーダー制メニューやドリンクバーも含まれ、時間無制限で利用できます。

ハワイの人気グルメ全部盛りの食べ放題コースが期間限定で登場

ブッフェ料理としてハワイアンロコキーマカレーやハウハウチリビーンズグラタン、ディナー限定のハンバーググリルトロピカルスタイルなどを提供します。

さらに、オーダー制メニューとして、殻ごと食べられる「ガーリックシュリンプ」、ハワイの定番チキン料理「フリフリチキン」、ヨーグルト仕立ての「アサイーボウル」の3種を用意しています。

そのほか、サラダやデリ、鶏のから揚げ、うどんやラーメンなどの麺類、セルフメイクで楽しめるスイーツなどもラインアップし、幅広い世代が利用できる内容としています。



■実施店舗

【東北】

・グランブッフェ イオンモール盛岡南

・グランブッフェ イオンモール名取

・グランブッフェ イオンモール秋田

【関東】

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール水戸内原

・ブッフェ ザ フォレスト 三井アウトレットパーク入間 ※7月9日から提供

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンレイクタウン越谷

・ブッフェ＆デザート デリシュー イオンモール成田

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと TOKYO-BAY

・グランブッフェ イオンモール千葉ニュータウン

・ザ ブッフェ ニューマーケット ららぽーと柏の葉

・グランブッフェ ららぽーと 豊洲

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと立川立飛 ※7月9日から提供

・ブッフェ ザ フォレスト 南町田グランベリーパーク ※7月9日から提供

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモールむさし村山 ※7月15日まで

・ブッフェ エクスブルー ららぽーと横浜

・ブッフェレストラン フェスタガーデン 横浜ワールドポーターズ

・ザ ブッフェ ダイナー ららぽーと海老名

・グランブッフェ アリオ橋本 ※7月9日から提供

・ザ ブッフェ ニューマーケット 京急上大岡

・エクスブルー ザ ブッフェ ラゾーナ川崎プラザ

【北陸・甲信越】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール新潟亀田インター

・グランブッフェ イオンモール高岡

・THE BUFFET（ザ ブッフェ） 富山大和

・ブッフェレストラン ザ ダイニング 香林坊大和

【東海】

・ブッフェスタイル アソート イオンモール各務原インター

・エクスブルー ザ ブッフェ ららぽーと愛知東郷

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熱田

・グランブッフェ イオンモール東浦

・ナチュラルブッフェ てとてファーム mozoワンダーシティ

・ブッフェ ザ フォレスト ららぽーと名古屋みなとアクルス

【関西】

・ブッフェ エクスブルー イオンモール鶴見緑地

・ブッフェ フォールームス あべのキューズモール

・ブッフェレストラン パンパレット アリオ鳳

・ザ ブッフェ ダイナー イオンモール神戸北

・グランブッフェ イオンモール伊丹

・ザ ブッフェ ガーデン 阪急西宮ガーデンズ

【中国】

・ザ ブッフェ ニューマーケット イオンモール広島府中

【九州】

・グランブッフェ イオンモール筑紫野

・ブッフェレストラン フェスタガーデン イオンモール熊本

・グランブッフェ イオンモールKAGOSHIMA BAY



※​​利用料金は店舗により異なります。

時間無制限でハワイ旅気分

ハワイグルメが一気に集まる内容で、ブッフェならではの自由度の高さが魅力です。ガーリックシュリンプやアサイーボウルなど、人気のグルメをまとめて楽しめるのは満足度が高そうです。

南国気分を気軽に味わえる機会として、夏のお出かけ先の候補に入れてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。