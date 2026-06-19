パソコン工房グッドウィル沖縄2店舗が25周年　送料無料・クーポン施策も展開

ユニットコムは、パソコン工房 グッドウィル 那覇新都心店と北谷店のオープン25周年を記念し、6月20日から7月3日まで「超 ボーナスセール」を開催する。開催店舗は沖縄県那覇市おもろまち3丁目5-16の那覇新都心店と、沖縄県中頭郡北谷町美浜3丁目1-6の北谷店で、店頭では即納パソコンやPCパーツ、周辺機器を記念価格で販売する。

セールでは、人気のゲーミングPCやノートPCをはじめ、Windows 11搭載のスリムPC、NPU AIエンジン内蔵モデル、マルチモニター対応モデルなど、用途に応じた最新機種を幅広くそろえる。eスポーツプレイヤーやインフルエンサーとのコラボPC「LEVEL∞」、コストパフォーマンスを重視した「LEVELθ」、カスタマイズ注文に対応する「iiyama PC」も案内され、店舗スタッフへ相談しながらアップグレードや出張設定設置サービスの検討ができる。

今回の施策では、沖縄物流の開設により、沖縄県内向けのWEB通販サイトも大きく使いやすくなった。新品PCパーツ・周辺機器は5,000円以上の購入で送料無料となり、最短で翌日到着となる。さらに沖縄県在住者を対象に、WEB通販で使える最大5,000円OFFのクーポン券を配布するキャンペーンも6月19日から7月3日11時59分まで実施される。

加えて、全国のパソコン工房店舗とWEB通販では、対象の新品パソコン・ゲーミングPCで最大3万円分相当を還元する「超 ボーナス還元祭」を6月24日まで開催中だ。中古買取強化宣言や、最大2万円分相当を還元する「超還元プログラム」、Windows 10からWindows 11への乗り換えを支援するフェアも並行展開しており、買い替えや下取りを含めた総合的な提案を受けられる構成となる。