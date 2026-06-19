パソコン工房、浜松店2周年記念セールを開催　静岡店でも協賛セール

ユニットコムは、パソコン専門店「パソコン工房 浜松店」のオープン2周年を記念し、「超 ボーナスセール」を6月20日から7月3日まで開催する。会場は静岡県浜松市中央区のパソコン工房 浜松店で、同期間にパソコン工房 静岡店でも協賛セールを実施する。

今回のセールでは、人気のゲーミングPC、ノートPC、Windows 11搭載のスリムPCなど、最新の即納パソコンを豊富にそろえる。PCパーツや周辺機器も対象となり、店頭スタッフに相談しながら用途に合う構成を選べる点が特徴だ。さらに、eスポーツプロプレイヤーや著名インフルエンサーとのコラボPC「LEVEL∞」、コスト重視の「LEVELθ」、カスタマイズ注文に対応する「iiyama PC」も案内される。

ビジネス向けには、NPU AIエンジン内蔵モデルやマルチモニター対応モデルも用意される。加えて、アップグレード、出張設定設置サービス、法人向けのまとめ買い、業務PCの買い替え、買取や下取りの相談にも対応するという。Windows 10からの移行を後押しする「Windows 11 全力乗換応援フェア」や、指定保証加入で還元が受けられる各種プログラムも案内されており、買い替え需要を幅広く取り込む内容だ。

セール情報の詳細は、6月19日午後に公開予定の専用ページで確認できるという。パソコン工房 浜松店の所在地は静岡県浜松市中央区都盛町11-1、営業時間は11時00分から20時00分、年中無休だ。