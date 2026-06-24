柳ゆり菜コラボPCが登場　ユニットコム「SENSE∞」シリーズにクリエイター向け新モデル

ユニットコムは、iiyama PCのクリエイターパソコンシリーズ「SENSE∞（センス インフィニティ）」から、イラストレーター「柳 ゆり菜」コラボクリエイターPCを6月24日に発売する。パソコン工房・グッドウィル各店と公式通販で取り扱い、BTO対応により用途に応じた構成を選べるのが特徴だ。価格は119,700円から449,700円までで、初めての制作環境から本格的な作業向けまで幅広くそろえる。

同シリーズは、イラスト制作ソフトに適した性能や、作業時の快適性を意識して設計された点が強みだ。エントリー向けの構成から、グラフィックカードを搭載した上位モデルまで用意され、メモリ容量やストレージ、GPU性能を必要に応じて変更できる。たとえば、SENSE-15FH112-N-UC3X-yanaは119,700円で、15.6型フルHD液晶とインテル UHD Graphicsを備える。SENSE-16WR171-U7-UKSX-yanaは449,700円で、Core Ultra 7 255HXとGeForce RTX 5070 Ti Laptop GPU、16型WQUXGA液晶を搭載する。

デスクトップでは、SENSE-M3AM-R86G-EZX-yanaが159,800円で、AMD Ryzen 5 8600GとRadeon 760Mを採用し、モニタ別売りのミニタワー構成となる。SENSE-F189-265F-SKX-yanaは374,800円で、Core Ultra 7 265FとGeForce RTX 5060 Ti 8GB GDDR7を搭載し、750W 80PLUS BRONZE認証電源から850W 80PLUS GOLD認証電源へ無償アップグレード中だ。いずれもWindows 11 Homeを採用し、BTOによりメモリやSSDなどを調整できる。

購入特典として、対象のコラボクリエイターPCを購入すると「柳 ゆり菜」書き下ろしオリジナル壁紙がもらえる。壁紙はコラボモデル専用ダウンロードページから入手する仕組みだ。さらに、柳 ゆり菜さんがインテル Core Ultra 7 プロセッサーを使ったパソコン組立キットで自作PC組立に挑戦する動画も公開されており、自作PCに興味がある読者にとっても参考になる内容だ。