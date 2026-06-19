パソコン工房 八王子店が5周年、ゲーミングPCも対象の大型セール開催へ

ユニットコムは、運営するパソコン工房 八王子店のオープン5周年を記念し、6月20日から7月3日まで「超 ボーナスセール」を開催する。会場は東京都八王子市のパソコン工房 八王子店で、人気の即納パソコンやPCパーツ、周辺機器を記念プライスで提供するほか、首都圏の7店舗でも同期間に協賛セールを行うという。
今回の目玉は、ゲーミングPC、ノートPC、Windows 11搭載のスリムPCなどを幅広くそろえる点にある。eスポーツプロ選手やインフルエンサーとのコラボモデル「LEVEL∞」、コストパフォーマンスを重視した「LEVELθ」、カスタマイズ注文に対応する「iiyama PC」など、用途に応じた選択肢が並ぶのも特徴だ。さらに、アップグレードや出張設定設置サービス、法人向けのまとめ買い、業務用PCの買い替え相談、買取や下取りまで店頭スタッフへ相談できる体制を整えるという。
協賛セールは、パソコン工房 秋葉原本店、秋葉原パーツ館、町田店、宇都宮店、千葉店、つくば店、新前橋店の7店舗で同時開催する。こちらも開催期間は6月20日から7月3日まで。なお、セールアイテムの情報公開は6月19日午後を予定しているという。
ユニットコムは同時に、全国の店舗とWEB通販で「超 ボーナス還元祭」や「最大2万円分還元 超還元プログラム」、「Windows 11 全力乗換応援フェア」も展開中だ。Windows 10搭載機の買い替えや、対象保証サービスの加入で還元を受けられる施策が並び、買い替え需要を後押しする内容になっている。
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