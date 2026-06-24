ゲーミングPCも対象　パソコン工房「怒涛のボーナス還元祭」で最大3万円還元

ユニットコムは、全国のパソコン工房・グッドウィル店舗とパソコン工房WEB通販サイトで、会員限定キャンペーン「怒涛のボーナス還元祭」を6月25日から7月8日まで開催する。対象は新品のiiyama PCで、ゲーミングPCや高性能ノートPCを含む指定機種の購入に対し、スペックに応じて最大3万円分相当の還元が受けられる内容だ。店舗では当社商品券、WEB通販ではパソコン工房ポイントでの還元となり、購入先によって還元方法が異なる点が特徴。

対象となるのは、iiyama PCのLEVEL∞、LEVELθ、STYLE∞、SENSE∞、SOLUTION∞の新品モデルだ。デスクトップでは、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell搭載機で3万円分相当、NVIDIA RTX PRO 2000 Blackwell搭載機で8,000円分相当、GeForce RTX 5060搭載機で5,000円分相当、インテル Core Ultra 5やAMD Ryzen 5などを搭載したモデルで2,000円分相当の還元が用意される。ノートPCでは、GeForce RTX 5090搭載機で1万5,000円分相当、GeForce RTX 5070 Ti搭載機で7,000円分相当、GeForce RTX 5050搭載機やオンボードVGA＋インテル® Core Ultra 5搭載機で5,000円分相当の還元だ。

利用には会員登録が必要だ。店舗での購入はLINE会員またはユニットコム ビジネス優待会員、WEB通販ではパソコン工房WEB会員またはユニットコム ビジネス優待会員への登録が条件となる。なお、WEB通販の対象注文は6月25日午前11時以降の注文からだ。還元額には上限があり、商品券還元は取引価格の10分の2までとなる。対象外商品も一部あるため、購入前に公式情報の確認が必要だ。

さらに、PC延長保証に加入すると、実施中の「最大2万円分還元 超還元プログラム」も併用でき、還元額を上乗せできる。こちらは最新パソコン、ゲーミングPC、PCパーツ、周辺機器、中古パソコンが対象で、指定保証サービスへの同時加入が条件だ。パソコン工房は、購入時の負担を抑えつつ高性能モデルを選びやすくする施策として、ゲーミング用途から制作向けまで幅広い需要を取り込む構えだ。