WD_BLACK SSDがお得に買える！ パソコン工房で最大2万円オフの期間限定セール

ユニットコムは、パソコン工房WEBサイトで「WD_BLACK SSD セット購入キャンペーン」を7月13日9時59分まで開催している。対象商品と指定のWD_BLACK SSDをセットで購入すると、最大20,000円引きとなる内容だ。

今回のキャンペーンは、PCのストレージ容量を増やしたい利用者や、高速なSSDを検討している利用者に向いた内容だ。対象となるのはWD_BLACK SSD SN8100シリーズとWD_BLACK SSD SN7100シリーズで、価格はセット組み合わせに応じて割引額が変わる。最大値引きはWDS800T1X0M 8TBの20,000円引きで、ほかに4TBは15,000円引き、2TBは10,000円引き、1TBは5,000円引きとなる。

WD_BLACK SSD SN7100シリーズも対象に含まれ、WDS400T4X0E 4TBは15,000円引き、WDS200T4X0E 2TBは5,000円引き、WDS100T4X0E 1TBは5,000円引きだ。キャンペーンは予告なく変更または終了する場合があるという。