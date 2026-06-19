【富士登山予定者必見】他社ユーザーも使える！ 富士山の山小屋に「Starlink」爆速Wi-Fiがやってくる！

富士山での通信環境がさらに充実！

KDDIが5G SAや無料Wi-Fiを提供

KDDIとワイヤ・アンド・ワイヤレス（Wi2）は、富士登山を快適かつ安全に楽しむための通信環境の整備を発表しました。

7月中旬から8月下旬にかけて、富士山頂（一部お鉢巡りルートを除く）および御殿場口新五合目付近にて「5G SA（スタンドアローン）」が提供されます。5G SAは、4G LTEの混雑状況に左右されず、常に高速な通信を利用できる技術です。

また、吉田・富士宮・須走・御殿場の各ルートの登山口や登山道では、通年で4G LTEが利用可能となっており、登山中の幅広いエリアでスマートフォンの通信回線が確保されています。

宇宙と繋がる！ 山小屋で使える2つWi-Fiサービス

7月上旬から9月上旬（予定）にかけて、山小屋などを対象に2種類のWi-Fiサービスが提供されます。

1つが「富士山Wi-Fi」で、富士山の周辺の山小屋など48ヵ所に導入される無料の公衆Wi-Fiサービスとなっています。SNSアカウント（Facebook、X、Google、Yahoo! JAPAN、Weibo）やメールアドレスを用いた認証で簡単にログインできます。日本語や英語、中国語など14ヵ国語に対応しており、海外からの登山者にも利用しやすい環境が整っています。

もうひとつが「au Starlink 山小屋Wi-Fi」です。衛星ブロードバンド「Starlink」を活用した、下り最大220Mbpsの高速通信サービスで、富士山の山小屋29ヵ所で順次提供される予定です。auユーザーは無料で接続できるほか、他社回線でも利用できます（最大2時間300円、最大24時間600円）。

今回の通信環境強化により、登山中の連絡や天候などの情報収集などが快適になり、より安心して富士登山に挑戦できそうです。

なお、天候や作業状況、山小屋の営業期間の変更によって対策期間が変わる場合や、電波の状況によっては利用できない場所もあるため、実際の登山の際には注意しましょう。