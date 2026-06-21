食欲爆発！にんにく香る「からし焼き肉めし」ご飯止まらんでしょ

「肉めし岡もと」は6月24日より期間限定メニュー「からし焼き肉めし」（979円）を販売します。

濃厚な味わい×シャキシャキ食感

肉めし岡もとは豪快な「肉めし」が看板メニュー。そのほかにも、味噌で煮込んだ牛ホルモンなどを提供しています。今回、岡もとらしい新商品の登場です。

▲「からし焼き肉めし」979円



豆板醤がピリッと効いた甘めの醤油ダレが特徴の丼メニュー。「からし焼き」の「からし」は唐辛子のことで、ピリッとした辛さの中にやや甘めに仕上げた特製ダレが絡み、ご飯がどんどん進むクセになる味わいといいます。

きゅうりと豆腐を合わせることで、シャキシャキとした食感とさっぱりとした風味が加わり、濃厚な味わいの中に心地よいアクセントを演出。

甘辛い醤油ダレににんにくのパンチと豆板醤の刺激を効かせた“辛旨スタミナ系”の味わいが楽しめるとうたいます。

▲「テイクアウト・からし焼き肉めし弁当」961円

また、テイクアウトも販売します。

東十条のご当地メシをアレンジ

「からし焼き」とは、東京・東十条エリアを中心に親しまれている、いわゆるローカルグルメ。どうやら、岡もとではこの東十条のからし焼きをアレンジしたようです。きゅうりと豆腐をあわせるのもローカルグルメ同様。



東十条のからし焼きもご飯が進む味わいと評判ですが、岡本でも、ひと口ごとに食欲をかき立てる中毒性のある味わいに仕上げているとのこと。これはご飯が足りなくなってしまいそうですね！

ガッツリ行きたい時に選びたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）