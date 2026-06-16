RTX 5070 Ti搭載ゲーミングPCが5万円オフ！ パソコンショップSEVENの24時間限定セール開催

セブンアールジャパンが運営するパソコンショップSEVENは、6月17日に「2026/6/17 24時間限定セール」を実施する。期間は6月17日0時から6月17日23時59分までで、最新のゲーミングPCやデスクトップPCを最大50,000円オフで購入できる企画だ。対象商品は全10点で、送料無料での販売となる。

注目機種の1つが「ZEFT R65WX」だ。AMD Ryzen 9 9950X3D2とGeForce RTX 5070 Tiを組み合わせ、メモリ32GB DDR5、1TB SSD、1000W 80Plus Gold電源を備える構成で、通常599,800円から50,000円引きの549,800円（税抜）となる。OSはMicrosoft Windows 11 Home 64ビット版で、ミドルタワーケースを採用する。

同じく対象の「ZEFT Z55XC」は、intel Core Ultra7-265FとGeForce RTX 5070を搭載し、32GB DDR5メモリと1TB SSD、Antec P20Cブラックケース、B860チップセット、850W 80Plus Gold電源を備える。通常399,800円から30,000円オフの369,800円（税抜）で、こちらも送料無料だ。「ZEFT Z59E」も同系統の性能を持ち、intel Core Ultra7-265KFとGeForce RTX 5070、32GB DDR5、1TB SSD、B860チップセット、750W 80Plus Gold電源を搭載し、特価369,800円（税抜）となる。

今回のセールは、最新世代CPUとGPUを組み合わせた高性能モデルを、通常より手に取りやすい価格で選べる点が特徴だ。ゲーム用途はもちろん、動画編集や配信、生成AI関連の作業など、負荷の高い処理を意識したBTOパソコンを探す読者に向く内容となる。

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