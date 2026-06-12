ゲーム機やPCを簡単切替　サンワダイレクトがHDMI切替器2機種を発売

サンワサプライは6月11日、直販サイト「サンワダイレクト」で、HDMI端子不足を解消する4K/60Hz・HDR対応のHDMI切替器2製品「400-SW042（3入力1出力）」と「400-SW043（4入力1出力）」を発売した。3入力1出力モデルの価格は3,164円（税抜）、4入力1出力モデルの価格は3,436円（税抜）。
両製品は、テレビやモニターのHDMI端子が足りない場面で、複数の映像機器を1台のディスプレイへ集約できる切替器だ。ゲーム機、パソコン、レコーダーなどをつなぎ替える手間を減らし、配線まわりをすっきり整理できる点が特徴。
「400-SW042」は3入力1出力に対応し、「400-SW043」は4入力1出力に対応する。いずれも付属リモコンで離れた場所から入力切替ができ、本体ボタンによる手動切替にも対応するため、意図しない画面切り替えを避けやすい設計だ。前面LED表示で選択中の入力ポートを確認でき、操作のしやすさも高めているという。
映像面では4K（3840×2160）/60HzとHDRに対応し、高精細な映像を活かした表示が可能だ。最新ゲーム機のプレイや動画配信サービスの視聴、会議でのプレゼンテーションなど、画質と安定した切替操作の両方が求められる用途に向く。サイズは、およそ幅129×奥行61×高さ17.5mmのコンパクト設計だ
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