静かで握りやすい。サンワサプライの小型エルゴマウス「MA-EYBS522BK」発売

サンワサプライは、静音小型有線エルゴノミクスマウス「MA-EYBS522BK」を6月下旬に発売予定だ。価格は3,410円。有線接続の5ボタンマウスとして、手首への負担軽減と静かな操作性を両立する点が特徴だ。

「MA-EYBS522BK」は、横から軽く手を添えるような自然な握り方を促すエルゴノミクス形状を採用する。手や指に沿ったカーブ設計により、自然な角度でボタンへ指が届きやすく、長時間作業でも手首のひねりを抑えやすい構造だ。サイズは小型で、手の小さい人や女性でも扱いやすいことを意識したモデルとなる。

操作面では、全ボタンに静音スイッチを採用し、オフィスや会議中、図書館、深夜の自宅など音を控えたい場面でも使いやすいという。有線タイプのため電池交換は不要で、USBポートに接続するだけで使用できる。Webブラウジングに便利な「戻る・進む」ボタンも備え、日常業務の効率化に役立つ。

さらに、カーソル速度は1000・1600・3200・6400カウントの4段階で切り替え可能だ。用途に応じて細かな操作と素早い移動を使い分けられるほか、読み取り感度の高いブルーLEDセンサーにより、安定したポインティングを実現する。